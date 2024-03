KTM droomt van team met Acosta en Márquez: "Zou geweldig zijn"

Na elf jaar bij het Repsol Honda MotoGP-team besloot Marc Márquez dat het genoeg was en dat hij - mede door tegenvallende prestaties van het Japanse merk - toe was aan een nieuwe uitdaging. Als zesvoudig MotoGP-kampioen werd Márquez aan vrijwel alle teams en merken gelinkt, zo ook KTM. Uiteindelijk besloot de 31-jarige Spanjaard om zijn broer bij Gresini Ducati te vergezellen. Daar beschikt Márquez niet over het nieuwste materiaal, maar met een vierde plaats in de Grand Prix van Qatar is hij sterk aan zijn nieuwe avontuur begonnen.

Het is nog echter de vraag hoe lang dat avontuur duurt, aangezien zijn contract voor slechts één seizoen is. Daardoor ziet men bij KTM nog hoop dat zij binnen afzienbare tijd kunnen beschikken over Márquez. Het Oostenrijkse merk zit dan wel met een luxeprobleem, aangezien Brad Binder tot en met 2026 vastligt en rookie Pedro Acosta al bij zijn debuut alle verwachtingen waarmaakte. Márquez zou KTM wel naar voren kunnen helpen, op weg naar de eerste titel in de MotoGP. KTM-teammanager Francesco Guidotti ziet het wel zitten om de zesvoudig kampioen naast het jonge talent genaamd Acosta te zetten.

"We beschikken al over Pedro, dus we beginnen met een goede voorsprong aan de beslissingen die we moeten nemen", zegt Guidotti tegen de Italiaanse tak van Sky Sports. "Wat betreft Marc: ik zal niet ontkennen dat ik hem hoe dan ook graag zou willen hebben. Het zou geweldig zijn om beide te hebben", droomt de teammanager al van het Spaanse rijdersduo.

Acosta wordt gezien als een van de meest getalenteerde rijders die zijn weg naar de MotoGP heeft gevonden sinds Márquez, wat uiteindelijk ook tot enkele vergelijkingen heeft geleid tussen de twee. In Qatar streden de landgenoten ook even met elkaar, totdat Acosta terrein verloor door bandenproblemen en genoegen moest nemen met de negende plaats. "Pedro had direct een goed gevoel op de motor en dat is van cruciaal belang", merkt Guidotti op. "Hij leert snel en heeft optimaal gebruik gemaakt van de situatie waarin hij zich bevond, want een rookie leert meer door een halve race met de top-vijf mee te rijden dan 22 ronden rond de vijftiende plaats te rijden."