Marc Márquez waarschuwt concurrentie: "Nog niet op limiet in Qatar"

Na elf jaar bij het fabrieksteam van Honda debuteerde Marc Márquez afgelopen weekend in Qatar in de kleuren van Gresini Ducati. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen liet meteen een sterke indruk achter met de zesde tijd in de kwalificatie, gevolgd door een vijfde plek in de sprintrace. In de Grand Prix op zondag volgde zelfs een knappe vierde plaats op ruim drie seconden van winnaar Francesco Bagnaia. Het tempo zat er dus goed in bij Márquez, die zelfs meermaals aangaf dat hij de tijd neemt om volledig te wennen aan de Ducati Desmosedici GP23. Ook na de GP van Qatar stelde hij nog niet op de limiet van de motor te zitten.

"De eerste Grand Prix voor Ducati en het was een solide weekend, net zoals de tests. Solide dagen waarin ik probeer om niet te overdrijven, geen fouten te maken, in alle situaties rustig te blijven en niet gek te doen. Natuurlijk zijn de verwachtingen torenhoog, maar ik hou vast aan mijn eigen stijl. Ik wil dit jaar geduldig zijn, plezier hebben en weer voor de top-vijf vechten. Dat is wat ik hier gedaan heb. Ik heb ervan genoten. Iedere dag verbeter ik mijn rijstijl en iedere dag verander ik wat dingen die een beetje helpen. Toch denk ik dat ik nog niet op de limiet van de motor zit", waarschuwde Márquez de concurrentie.

Márquez beschikt dit jaar niet over de nieuwste versie van de Ducati. De enige twee rijders van het merk die in Lusail voor hem eindigden - winnaar Bagnaia en nummer drie Jorge Martín - reden wél op de nieuwe GP24. Die motorfiets bleek tot dusver een duidelijke verbetering ten opzichte van de GP23, maar Márquez benadrukte dat de rijders zelf ook het verschil maken. "Nee, ze zijn sneller. De ene is de wereldkampioen en de ander is de nummer twee [van 2023]. In de tweede helft van vorig jaar waren ze veel sneller dan de anderen, dus ik denk niet dat het alleen de GP24 is", aldus Márquez. "Ik heb mijn motor en mijn tools. Toen ik het contract tekende, wist ik al wat ik zou krijgen. De motor werkt goed en het is de motor die me beloofd is."