Tech 3: “Niet onmogelijk om aan podiums te denken”

Dankzij het coronavirus werd het MotoGP-seizoen ingekort tot dertien races en staat de eerste race op het programma voor zondag 19 juli. Dan begint het veld aan een ingekort seizoen met in ieder geval dus dertien races, hoewel er nog enkele wedstrijden aan toegevoegd kunnen worden. De ontwikkeling van de motorfietsen is grotendeels bevroren voor dit seizoen, het ligt dus in de lijn der verwachting dat de krachtsverhoudingen niet extreem zullen veranderen. Maar in het tweede jaar met ondersteuning van KTM denkt Tech 3-baas Poncharal dat verrassende resultaten niet uitgesloten zijn. De Fransman komt dit seizoen opnieuw in actie met Miguel Oliveira en MotoGP-nieuwkomer Iker Lecuona.

“We hebben vanwege de bekende redenen minder races in 2020 dan aanvankelijk bedacht”, zei Poncharal in gesprek met MotoGP.com. “Het feit dat we zoveel races achter elkaar krijgen, gaat zijn tol eisen. Het is een ongekende sprint waar snelheid en de mentale gesteldheid op de proef gesteld wordt. Wat we tijdens de tests in Sepang en Qatar gezien hebben is dat er vijftien tot achttien rijders binnen een seconde zaten. Dan weet je dat het een heel erg spannend seizoen gaat worden, verrassende uitslagen zijn mogelijk. We weten dat Marc [Marquez], Fabio [Quartararo], Maverick [Viñales], Andrea [Dovizioso], al deze jongens zullen vooraan rijden. Maar de groep daarachter is groot. Ik sprak met Miguel en geloof me, het is geen idiote opmerking als we zeggen dat top-vijf of zelfs het podium mogelijk is. Dat behoort tot de mogelijkheden, we moeten ook doelen blijven stellen.”

Oliveira en Lecuona kwamen recent al in actie met de nieuwe RC16, Poncharal was tevreden met het werk tijdens de privétest in Misano. KTM bevestigde vorige week de line-up voor 2021. Oliveira verkast naar het fabrieksteam om de naar Honda vertrekkende Pol Espargaro te vervangen. Ducati-rijder Danilo Petrucci rijdt in 2021 naast Lecuona bij Tech 3.

Met medewerking van Lewis Duncan