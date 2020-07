Quartararo moet bij stewards verschijnen na breken testregels

De FIM publiceerde donderdagmiddag een schrijven waarin staat dat het onderzoek doet naar mogelijke overtredingen van het Grand Prix-reglement. In de verklaring stond geschreven: “De FIM MotoGP Stewards hebben lucht gekregen van een mogelijke overtreding van het Grand Prix-reglement met betrekking tot het trainen en testen. Het gaat in het bijzonder om Artikel 1.15.1 C, een artikel over de machines waar een coureur mee mag trainen.”

MotoGP-coureurs van non-concessieteams mogen sowieso niet testen met het racemateriaal, die rijders mogen enkel met standaard wegmotoren trainen. Ook mogen rijders minder dan twee weken voor een Grand Prix-event niet in actie komen op het betreffende circuit.

Quartararo is de coureur die het reglement overtreden heeft tijdens een privétest op het circuit van Paul Ricard, zo kan Motorsport.com melden. Daar kwam de Fransman in actie met een Yamaha R1, geprepareerd door Techsolutions. De fiets waar Quartararo op reed bevatte verschillende wedstrijdonderdelen die volgens het reglement verboden zijn.

Een van de rivaliserende teams heeft protest aangetekend als gevolg van de vermeende illegale test, Quartararo moet voor aanvang van de Grand Prix van Spanje zijn verhaal doen over de test. De MotoGP-revelatie van 2019 deelde overigens zelf foto’s van de bewuste test op social media, dat wijst erop dat er waarschijnlijk sprake is van een vergissing. Een zware straf lijkt daardoor bij voorbaat al uitgesloten.

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont