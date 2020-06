Lorenzo reageert op Ducati-gerucht: "Het is niet waar"

De drievoudig MotoGP-kampioen nam vorig jaar afscheid na een miserabel jaar met Honda. Gedurende de winter keerde hij als testrijder terug bij Yamaha, het merk waar hij zijn grootste successen boekte. Lorenzo zou met een wildcard in actie komen tijdens de Grand Prix van Catalonië, maar die race werd afgelast. Ook zijn wildcards de rest van het seizoen in de ban gedaan door de MotoGP-teams. Lorenzo werd even aan Petronas SRT gelinkt, maar geruchten over Ducati werden heviger. In 2017 en 2018 reed Lorenzo voor het merk, dat momenteel nog geen akkoord heeft met Andrea Dovizioso.

“Het is niet waar”, reageerde Lorenzo in gesprek met MotoGP.com op de geruchten. “Het is waar dat ik een hele goede band heb met Gigi [Dall’Igna, algemeen manager van Ducati], maar dat is al vanuit de tijd dat we met Derbi races wonnen in de 125cc-klasse. We hebben twee kampioenschappen gewonnen [in de 250cc-klasse], we geloven in elkaar. We hebben een vriendschappelijke relatie. Hij belde me op mijn verjaardag en we hebben gesproken over het leven en over de familie. Maar niet meer dan dat, niet over professionele zaken. Op dit moment geniet ik heel erg van de zaken die ik als professionele coureur niet kan doen. Maar ik kan niet zeggen dat ik het gevoel van het winnen en dat dan vieren met het team niet mis.”

Hij voegde toe: “Wanneer zich een kans voordoet, of iemand belt en het kampioenschap met mij wil winnen, luister ik en bekijk ik de situatie. Waar ik nog altijd wakker voor gemaakt kan worden is het gevoel om races te winnen. Ik geloof dat ik op 33-jarige leeftijd nog altijd capabel ben om met het juiste materiaal het kampioenschap te winnen. Op dit moment is dat telefoontje nog niet gekomen, ik kan de situatie dus ook nog niet inschatten. Op dit moment zijn er slechts twee mogelijkheden om mee te winnen. Yamaha, maar dat merk heeft min of meer al vier rijders voor 2021, en Ducati. Verder zijn er geen mogelijkheden.”

Ducati besloot redelijk vroeg in 2018 dat Lorenzo mocht vertrekken bij het merk, maar de Italianen deden halverwege 2019 nog wel een poging om de coureur terug te halen. Het merk had een plek bij Pramac Ducati voor hem voorzien, maar Lorenzo besloot het seizoen af te maken bij Honda. Jack Miller kon daardoor blijven, de Australiër verkast in 2021 naar het fabrieksteam van Ducati.