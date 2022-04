Quartararo heeft pijn: "Maar ik deed het helemaal zelf"

Fabio Quartararo had net de snelste tijd gereden in de eerste vrije training toen hij met vijftien minuten te gaan van zijn machine gelanceerd dreigde te worden in de laatste bocht. Hij stapte daarna weer op de motor, maar had behoorlijk veel pijn. Hij kwam uiteindelijk nog wel naar buiten en klokte vrijdagmiddag in de tweede training de snelste tijd. Hij was twee tienden rapper dan Enea Bastianini. Het leek alsof Quartararo zich bezeerde tijdens de crash, maar achteraf onthulde hij dat het pas gebeurde toen hij terug op de motor sprong.

“Pijnlijk, die vijf minuten na de crash waren heel pijnlijk”, aldus Quartararo. “De pijn werd geleidelijk steeds minder, maar die eerste vijf minuten was ademen moeilijk. Ik deed het zelf, het kwam niet eens door de motor. We hadden iets nieuws op de brandstoftank zitten en toen ik op de motor sprong, bezeerde ik mezelf. Het voelde stom, de sprong op de motor deed het meeste zeer. Misschien had ik beter kunnen liegen en had ik moeten zeggen dat het de band was. Het was vooral stom.”

Na de crash was de rest van de sessie rommelig voor Quartararo. “Niks bijzonders”, zegt hij zelf. “Ik was aan het pushen en op het natte stukje had ik een crash. Ik remde even later iets te laat en met de medium-voorband voelde ik me slecht. Ik voelde geen enkele steun. De motor bewoog enorm en ik wilde niet nog een crash riskeren. Ik bleef overeind, even later maakte ik nog een schakelfout en ging ik rechtdoor.”

Het Circuito de Jerez werd donderdagmiddag geteisterd door een flinke regenbui en het asfalt bleef op sommige plekken nog tot vrijdagmiddag vochtig. Best gevaarlijk, vindt Quartararo: "De vrijdag in Jerez is altijd moeilijk, maar vandaag ging het verder eigenlijk bijzonder goed. Er waren in VT2 nog wat natte plekken in bocht 8 en dat is een hele gevaarlijke plek, dat is geen goede plek. Ik hoop dat het morgen echt droog is."