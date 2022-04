In de slotfase van de tweede training voor de Grand Prix van Spanje kwam Aleix Espargaro druk gebarend in beeld. Hij had het gemunt op Marc Marquez, maar het incident zelf was niet te zien op televisie. Espargaro verklaarde later dat Marquez ongeveer een minuut op hem gewacht heeft zodat hij in de slipstream van de Aprilia-coureur een snelle tijd zou kunnen rijden. Die liet na afloop zijn frustraties de vrije loop.

“Het lijkt erop dat ik altijd loop te klagen, maar het is ongelofelijk. Ik heb werkelijk geen idee waar die gast mee bezig is”, zegt Espargaro over de zesvoudig MotoGP-kampioen. “Iedereen heeft het kunnen zien. Mijn broer reed hem bijna van z’n fiets in bocht 13, daarna Gardner. Later gebeurde hetzelfde met Oliveira en met mij. Ik ging in de tweede training naar buiten en er was niemand in de pits. Ik kwam op het achterste rechte stuk en daar was niemand. Stond hij daar ineens midden op het circuit stil om mij op te wachten. Ongelofelijk! Ik zei dat hij moest gaan, maar hij trok zich er niets van aan. Hij keek achter zich, het is ongelofelijk. Ik kan hem nergens van beschuldigen, maar ik geef de schuld wel aan de wedstrijdleiding. Hij kan alles doen, ik ben niet degene die hem kan verbieden om achter mij te rijden. Mensen praten altijd over Moto3, maar in MotoGP is het erger hoor. Denk je dat het normaal is dat een gast met acht wereldtitels op een Aprilia wacht? Hij kan doen wat hij wil, maar waar zijn de wedstrijdleiders in hemelsnaam mee bezig?”

"Aleix moet een keer trots zijn dat hij zo snel is"

Marquez was eerder in de training ook al betrokken in een incident met Remy Gardner. Toen moest hij gedwongen snelheid minderen omdat er rijders voor hem aan het vertragen waren om de pits binnen te komen. De Honda-coureur ontkent dat hij aan het eind van de tweede training op Espargaro aan het wachten was. “Het is Aleix, het is normaal met Aleix", dient Marquez zijn landgenoot van repliek. "Het hoort nu eenmaal bij de sport. Hij is werkelijk altijd aan het klagen, maar dit jaar is hij snel en hij moet trots zijn dat mensen hem uitkiezen voor een slipstream. Normaal was het andersom. Dit jaar wil ik achter hem rijden, hij staat derde in het kampioenschap en hij doet het heel goed. Zo werkt het in de MotoGP. Je zoekt naar snelle rijders om je eigen tijd te verbeteren. Maar in dit geval, in deze training was ik rustig aan het uitrijden. De motor voelde niet goed en ik wilde niemand volgen. Hij ging en ik heb gewacht omdat ik geen problemen met hem wilde.”

Het begint een terugkerend fenomeen te worden. Enkele weken geleden in Austin was Espargaro al bijzonder boos op die andere Marquez, LCR Honda-rijder Alex.

Marc Marquez trekt zich niets aan van de kritiek die Aleix Espargaro op hem leverde. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images