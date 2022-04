Quartararo herstelt zich in VT2 Spaanse GP, twee crashes Marquez

De Suzuki-rijders gingen aan kop in de eerste training, maar de edele delen van wereldkampioen Fabio Quartararo trokken de meeste aandacht in de eerste training. De Fransman maakte een nare valpartij mee waarbij het achterwiel in zijn kruis terechtkwam. Op social media werd door Yamaha niet veel later alweer gegrapt over het incident. Quartararo was dus gewoon fit voor de start van de tweede training, maar zijn stoel in de pitbox was nog wel voorzien van een kussentje. De natte plekken op het asfalt brachten dus gevaar met zich mee in de eerste training, maar aan het begin van de middag was het een stuk warmer en droogde het circuit verder op.

Na een anonieme eerste training was Francesco Bagnaia in de tweede sessie de eerste die zijn tijd verbeterde. Hij klokte meteen een lage 1.38’er. Ook Joan Mir, Aleix Espargaro en Marc Marquez verbeterden zich vroeg in de sessie. De zesvoudig MotoGP-kampioen ging daarna twee keer onderuit. De eerste keer gebeurde in bocht 6, waar de voorkant weggleed. Geen probleem, Marquez kon de machine weer overeind zetten en naar de pits rijden. Aangekomen bij bocht 9 kon hij op lage snelheid echter niet de ideale lijn rijden en daar lag nog een strook nat asfalt. Marquez crashte opnieuw en deze keer was de motor wel beschadigd. Notabene KTM-testcoureur en zijn voormalig teamgenoot Dani Pedrosa bracht Marquez terug naar de pitbox.

Intussen was Espargaro naar de koppositie gegaan, hij reed 1.37.878. Maar in de laatste minuten kwamen meerdere coureurs met softs in actie. Takaaki Nakagami was de eerste die een snelle tijd produceerde en naar de eerste plaats schoof. Dat was ook voor de rest het signaal om op softs naar buiten te komen. Nakagami verbeterde zich even daarna nog eens naar 1.37.581, maar ook de anderen kwamen met snelle tijden. Francesco Bagnaia en Jorge Martin verdrongen de Japanner van de eerste plek. Ook Quartararo was bezig aan een vliegende ronde, maar hij bleef in eerste instantie steken op de derde plek. Ook tweevoudig GP-winnaar Enea Bastianini meldde zich in de top-vijf.

De tweede poging bracht Quartararo wel naar de eerste plaats. Hij klokte 1.37.071 en die tijd hield hem aan kop op vrijdag in Jerez. Bastianini verbeterde zich nog en stoomde op naar de tweede plaats, hij stond echter wel op twee tienden van de wereldkampioen. Francesco Bagnaia eindigde op de derde plek voor Jorge Martin en Takaaki Nakagami. Brad Binder werd zesde voor Pol Espargaro en Alex Rins. Maverick Viñales plaatste zich in tegenstelling tot zijn teamgenoot wel in de top-tien. Diezelfde top-tien werd compleet gemaakt door Jack Miller.

Joan Mir, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira én Marc Marquez waren enkele coureurs die het op de eerste trainingsdag niet tot de top-tien schopten.

Zaterdagmorgen gaat de MotoGP verder met VT3. De start van die sessie is om 9.55 uur.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Spanje