De beste races van Rossi: Met de deur in huis bij Yamaha

“Er waren zoveel mensen die mij voor gek verklaarden”, zei Valentino Rossi in gesprek met MotoGP.com, terugblikkend op zijn overstap van Honda naar Yamaha. De overgang werd in 2003 aangekondigd. Na drie wereldkampioenschappen met de HRC-fabrieksformatie en de dominante beginjaren van zijn carrière vond de 25-jarige Rossi het tijd voor verandering. De aanloop bij Yamaha was echter niet eenvoudig en dat kwam mede door zijn oude werkgever. In die tijd was het gebruikelijk om een vertrekkend coureur eerder toestemming te geven om met het nieuwe team te gaan testen. Yamaha deed dat ook, maar Honda weigerde. De rijder voerde intussen de druk wel op in de gesprekken met zijn nieuwe team. “Ik zei ze dat ik meteen een motor wilde waarmee ik kon winnen”, schreef Rossi in zijn in 2006 verschenen autobiografie. “Ze keken me verwonderd aan. Soms, tijdens de meetings met Yamaha aan het eind van 2003, maakte ik opmerkingen waarmee ik ze verbaasde, ze verwarde en ze soms zelfs angstig maakte. Waarom ik het deed? Ik wilde ze motiveren.”

Was Rossi daadwerkelijk zo overtuigd dat hij meteen races kon winnen met Yamaha? Tot op dat moment was het toch echt zo dat een rijder een Honda onder zijn derrière moest hebben om echt kans te maken. De Yamaha was in 2003 nog altijd flink langzamer dan welke Honda dan ook. De gesprekken die gevoerd werden met Yamaha, waren een mix van totale overtuiging en gezonde bluf. “Dat ik zei dat ik een motor wilde waarmee ik direct kon winnen was een manier om de moraal op te kloppen, om mensen geloof te geven”, aldus Rossi. “Je kunt zoiets niet eisen. En zelfs al krijg je zo’n steengoede motor, dan nog is er geen enkele garantie dat je direct wint.”

Het duurde daardoor tot drie maanden voor de start van het seizoen voordat Rossi, die rijkelijk betaald kreeg bij Yamaha, met de M1 mocht testen. De fabrikant uit Iwata had flink opgeschaald met verschillende machines. Rossi koos de beste uit en begon met zijn crew, deels meegenomen van zijn Honda-tijd, te werken aan de verbeteringen die geboekt moesten worden. Het was voor Yamaha een investering om de weg terug naar de top van de berg te beklimmen, maar Rossi was zijn geld meer dan waard voor Yamaha. Zeker toen het debuut op zondag 18 april plaatsvond op het circuit van Welkom. In een beklijvend schouwspel nam Rossi het uitgerekend op tegen zijn oude werkgever HRC met coureur Max Biaggi, die de Camel Honda op dat moment bestuurde. Na een titanenstrijd over 28 ronden was Rossi de beste en dat was een significant moment voor Yamaha. Om de ‘nieuwe verkering’ kracht bij te zetten, plaatste Rossi zijn Yamaha na de finish langs de kant van de baan. Hij ging aan de voorkant van de machine door de knieën en kuste – overigens met zijn helm op – de voorkant van de Yamaha YZR-M1. “Ik was aan het lachen. Lachen vanwege de ongelofelijke trots die ik voelde, de opluchting en de blijdschap van deze overwinning”, zei Rossi daarover. Al in de wittebroodsweken van het huwelijk tussen Rossi en Yamaha werd een belangrijke mijlpaal bereikt, een voorbode van alles wat nog zou volgen. In zijn eerste jaar met Yamaha werd hij direct wereldkampioen waarmee nog eens benadrukt werd dat de rijder een grotere invloed had dan tot dan toe gedacht werd.

Als Rossi anno 2021 terugkijkt op dat moment, heeft hij nog altijd nostalgische gevoelens: “Ik denk er nog vaak aan, de eerste overwinning met Yamaha was de beste”, verklaarde hij recent in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Het was een bijzonder moment en het kwam voor iedereen erg onverwacht. Het was een grote uitdaging, een moedige keuze en het hoogtepunt uit mijn carrière.” En het belangrijkste? Rossi bewees dat de coureur in het zadel meer invloed heeft dan tot dat moment gedacht werd.