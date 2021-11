Mir na sterkste weekend van het jaar: “Dit had ik echt nodig”

De uittredend wereldkampioen Joan Mir kende een moeilijke periode waarin hij “mentaal knakte” na de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij deed daarna een stap terug om tot rust te komen en zich op te laten voor de laatste twee races van het seizoen. In Portugal beleefde Mir vervolgens zijn sterkste weekend van het seizoen. Hij hield lang de druk op de ketel, maar kon de latere racewinnaar Francesco Bagnaia niet beteugelen. Dat deerde de Suzuki-man echter niet, hij was al heel blij met een sterk weekend.

“Het resultaat maakt me niet eens zoveel uit, ik ben gewoon blij met dit podium”, zei Mir, die dit seizoen gaat eindigen met de derde plaats in het wereldkampioenschap. “Het hele weekend was gewoon ongelofelijk. Ik voelde me hier vanaf het eerste moment geweldig en was meteen in de eerste training competitief. Als je je goed voelt met de motor en de basis staat, dan gaat alles een stuk makkelijker. Zo’n weekend had ik echt nodig, dat het weer stabiel was en we veel ronden konden rijden in goede omstandigheden. Dat lukte ook. Het team heeft me een pakket gegeven waarmee ik voor pole-position en het podium kon vechten. Pecco was gewoon beter, hij reed iets effectiever door zijn tempo en ik maakte meer fouten. Ik heb hem geen fout zien maken, ik heb er de hele race op geloerd, maar die kwam maar niet.”

Inhaalslag

Een gebrek aan ontwikkeling heeft Suzuki dit MotoGP-seizoen opgebroken, Mir heeft zich daarom meermaals kritisch uitgelaten over de werkwijze van zijn team. Inmiddels zijn er voldoende signalen om aan te nemen dat Suzuki bezig is aan een inhaalslag en Mir verwacht daarom ook dat het winterseizoen drukker gaat worden.

“In mijn geval heeft men bij Suzuki de signalen wel opgevangen en is men halverwege het seizoen echt begonnen met het ontwikkelingswerk”, vervolgde Mir. “Ik denk dat het een tricky winter gaat worden omdat we meer moeten doen dan normaal en de basis moet gewoon beter zijn voor volgend seizoen. Ik weet niet hoe we het gaan doen, maar normaal gesproken werkt het wel waar ze mee komen. Daar kijk ik wel naar uit.”

De post-season test wordt dit jaar enkele dagen na de Grand Prix van Valencia gehouden op het Circuito de Jerez – Angel Nieto.