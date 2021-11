Bagnaia pushte voor zege in Portimao "net zo hard als in Misano”

Twee weken geleden leek Francesco Bagnaia op weg naar de zege tijdens de GP van Emilia-Romagna, maar in de slotfase van de race ging hij in leidende positie onderuit. Daardoor sleepte Fabio Quartararo de wereldtitel met nog twee races te gaan in de wacht. Tijdens de GP van de Algarve stond er dus geen druk meer op, maar ook stond er geen maat op de Italiaan van Ducati, die van start tot finish leidde en zodoende zijn derde zege van het seizoen pakte. Toch stelt Bagnaia dat de druk niet anders was dan tijdens de race op Misano.

“Eigenlijk denk ik dat het hetzelfde was als in Misano. Ik reed dezelfde race, ik pushte net zo hard als in Misano”, zei Bagnaia. “In Misano was ik wat ongelukkig omdat ik crashte, deze keer had ik het geluk dat dit niet gebeurde – misschien omdat ik niet met de harde voorband reed. Maar in vergelijking met Misano heb ik niets veranderd, want op Misano probeerde ik gewoon het kampioenschap open te houden. Ik wist al dat het heel moeilijk zou worden om [de titel] te winnen, want Quartararo was nu niet gecrasht als ik in Misano gewonnen had. Het is prima zo en ik racete zonder de druk van het kampioenschap, dus ik heb gewoon hetzelfde gedaan.”

Na afloop van de tweede race op Portimao van 2021 toonde Bagnaia zich bijzonder tevreden. Hij noemde het weekend van de Algarve GP zijn beste in de MotoGP, hoewel de eerste fase van de race moeilijk was omdat hij nog niet het vertrouwen had op de medium voorband. “Ik ben erg blij, want ik denk dat dit mijn beste weekend in de MotoGP is. Ik heb dit weekend ook van iedere sessie genoten, want alles wordt veel makkelijker als je je zo goed voelt op de motor”, liet de zeer tevreden Bagnaia optekenen nadat hij Ducati met zijn zege kampioen bij de constructeurs heeft gemaakt.

“Ik ben dus erg blij met het werk dat geleverd is. In vergelijking met de Portugese GP in april – waarin ik tweede werd – voelde ik me dit keer competitiever. Ik ben erg blij. Deze race was bij de start misschien iets moeilijker, omdat ik het meer dan in andere races moeite had met de voorband. Bij de start probeerde ik te pushen, maar iedere keer als ik leunde, voelde ik dat de voorkant het moeilijk had. Maar daarna werd alles beter en beter, en ik ben erg blij dat ik deze race heb gewonnen. Ook ben ik erg blij dat we het constructeurskampioenschap hebben gewonnen.”