Alex Marquez werkte in Portimao zijn sterkste weekend van het jaar af en haalde Miller in de twaalfde ronde in. Het resulteerde in een interessant duel in een verder gezapige Grand Prix. In de 21ste ronde had Miller net de plek terug veroverd toen de rode vlag gezwaaid werd voor een incident met Iker Lecuona en Miguel Oliveira. Miller dacht nog een flink duel voor de kiezen te krijgen, maar dat bleek uiteindelijk mee te vallen toen de race vroegtijdig beëindigd werd.

“Ik probeerde de band halverwege de race een beetje te managen zodat ik aan het eind nog iets meer in de tank had”, zei Miller. “Met acht ronden te gaan begon ik meer te pushen en toen kwam ik langs Alex, maar daarna had ik een gigantisch moment bij het loslaten van het gas voor bocht 7. Ik schakelde een ander mapping in voor de motorrem en had hem daarna direct weer achter me, even later gebeurde me het nog een keer. Ik maakte mezelf op voor een gevecht aan het eind van de race, maar toen kwam de rode vlag. Dat geeft je een vreemd gevoel omdat je opbouwt naar zo’n duel. Zeker met Alex, we hebben een geschiedenis samen en het voelde alsof het weer 2014 was. Ik dacht dat we er een gevecht van zouden maken aan het eind, maar dat gebeurde niet.”

De jongste Marquez-broer versloeg Miller in de strijd om de Moto3-wereldtitel, het verschil was destijds slechts twee punten. Miller stapte vervolgens in 2015 over naar Honda in de MotoGP.

Na negen races terug op het podium

Ondanks de vroegtijdig afgebroken wedstrijd stond Miller voor het eerst in negen races weer op het podium. De anticlimax van het eind van de race zorgde voor een vreemd gevoel, maar de constructeurstitel werd wel binnengehaald door het merk uit Bologna. “Pecco deed het fantastisch”, vervolgde Miller, die het tempo van Bagnaia en Joan Mir op een gegeven moment niet kon volgen. “Ik maakte een goede start en hij pakte me in bocht 1 weer terug, toen voelde ik al dat hij wilde pushen. Dat deed hij ook. Ik reed constant 1.39’ers en hij kon daar steeds nog een schepje bovenop doen. Ik maakte een kleine fout in bocht 5, maar dat deden Joan en ik eigenlijk de hele race wel terwijl Pecco onfeilbaar voorop reed.”