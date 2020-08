Collega’s reageren op 'verrassende' Ducati-vertrek Dovizioso

Dovizioso vertrekt aan het eind van dit seizoen na acht jaar bij de Desmosedici. Gesprekken over een nieuw contract liepen stuk op het financiële gedeelte, Dovizioso koos voor zichzelf om aan de onzekerheid een eind te maken en bracht het management van Ducati zaterdagochtend op de hoogte van het nieuws. Velen hadden verwacht dat de beide partijen er wel uit zouden komen: “Ik ben verrast, ik had gedacht dat ze aan het vechten waren maar wel met de intentie dat ze door zouden gaan", verklaarde Yamaha-rijder Valentino Rossi. "Het is altijd lastig om er van buitenaf iets over te zeggen, ik ken niet het complete verhaal van beide kanten. Het nieuws verraste me en het nieuws opent ook de rijdersmarkt. Nu is een van de beste plekken op de grid beschikbaar, ik denk dat er veel rijders zijn die er wel willen rijden.”

Danilo Petrucci vertrekt aan het eind van dit seizoen zelf ook bij Ducati en heeft begrip voor de situatie van zijn teamgenoot. “Ik begrijp waarom hij vertrekt bij Ducati, zeker na wat ze gisteren gezegd hebben. Ik denk dat Andrea acht jaar lang heel goed werk geleverd heeft en het is niet juist om hem op twee races te beoordelen”, zei Petrucci met het oog op de uitspraak van het Ducati-management om na de twee Oostenrijkse races een beslissing te nemen. “Dat is nooit een goed idee en ik had dit nieuws wel verwacht. Ik ken Andrea heel goed, ik ken Ducati heel goed. Dit is niet nieuw. Het hing al een tijdje in de lucht.”

Cal Crutchlow meent dat Ducati een belangrijke rijder verliest met het vertrek van Dovizioso: "Maar het betekent niet dat een rijder niet vervangen kan worden", reageerde Crutchlow op een vraag van Motorsport.com. "het is geweldig wat hij de afgelopen jaren voor Ducati gedaan heeft. We weten hoe goed hij is, als hij zich goed voelt kan hij pushen en als hij zich minder voelt, pusht hij ook minder. Denk aan zijn eerste jaar bij Ducati, hij kon toen niet pushen en nu wel. Vorig jaar en dit weekend zien we weer wat voor geweldige rijder hij is. Ze verliezen een belangrijke titelkandidaat, dat is wat hij de afgelopen drie jaar is geweest. Hij is een goede kerel, maar hij is natuurlijk niet onvervangbaar."

Jack Miller, die in 2021 voor het Ducati-fabrieksteam gaat rijden, grapte eerder al eens met Dovizioso dat hij geen teamgenoot van Miller wilde worden. “Het is een beslissing die volledig aan hem is. Hij maakte een beslissing en dat moet je accepteren. Hij heeft hier lang gezeten en weet waar hij mee bezig is. Ik moet hem bedanken voor wat hij in acht jaar voor Ducati betekend heeft. We hebben een competitief pakket en dat is grotendeels te danken aan hem.” Over de beslissing zei Miller: “Iedereen dacht natuurlijk dat hij zou blijven, maar het is een persoonlijke beslissing en hij heeft het recht om die beslissing te nemen. Als hij ermee stopt doet hij dat op z’n hoogtepunt, andere rijders hebben dat ook gedaan. Waarom ook niet?”

Voor Johann Zarco zorgt het vertrek van Dovizioso ervoor dat er weer een kans ligt om volgend seizoen promotie te maken naar Pramac Ducati of zelfs het fabrieksteam. Gevraagd naar de situatie, zei Zarco: “Om een fabrieksmotor te verdienen moet ik meer podiums scoren. Dan kan ik echt bevestigen dat ze op mij kunnen rekenen, met een fabrieksmotor moet je elke keer in de top-drie vechten. Ik werk eraan om dit niveau te halen.” Het vertrek van Dovizioso betekent voor Zarco simpelweg dat er een zitje overblijft en dat er meer kans is op een langer verblijf in de koningsklasse. “Voor mij betekent het gewoon dat er nog een zitje beschikbaar is in de MotoGP, meer kans voor mij om volgend seizoen door te gaan. Dat is het doel.”