Mir zet Suzuki aan kop in warm-up GP van Oostenrijk

Mir klokte in zijn achtste ronde op een zonnige Red Bull Ring een 1.24.365 en dat was genoeg voor de snelste tijd in de twintig minuten durende sessie. Mir was slechts twee duizendsten van een seconde sneller dan KTM-rijder Pol Espargaro, die zaterdag in de vierde training liet zien dat hij het beste racetempo heeft. Espargaro hield landgenoot Maverick Viñales achter zich, de Yamaha-rijder start zondagmiddag vanaf pole-position.

Takaaki Nakagami schoof met een snelle laatste ronde op naar de vierde plaats, Johann Zarco eindigde als vijfde. Andrea Dovizioso is nog een favoriet voor de race, hij eindigde als zesde voor WK-leider Fabio Quartararo en Pramac Ducati-piloot Jack Miller. Alex Rins reed net zoals de afgelopen GP’s maar een paar rondjes in de warm-up, alles om zijn schouder te sparen. De Spanjaard reed de negende tijd. Franco Morbidelli maakte de top-tien compleet.

De MotoGP Grand Prix van Oostenrijk begint zondagmiddag om 14.00 uur NL-tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Warm-up