Yamaha-rijders ontkennen met lager toerental te rijden

Gedurende de raceweekenden in Jerez had Yamaha behoorlijk wat problemen met de krachtbron. Valentino Rossi en Franco Morbidelli vielen uit tijdens de races, Viñales raakte een motor uit zijn allocatie kwijt en is inmiddels bezig aan zijn vijfde blok. Vrijdag onthulde Motorsport.com dat Yamaha een verzoek heeft ingediend bij de andere fabrikanten om het zegel van de krachtbron te verbreken en een oplossing te vinden voor het probleem. Om de motorblokken verder te sparen heeft Yamaha het toerental van de machines enigszins beperkt.

Rossi bevestigde vrijdag dat het toerental van de Yamaha ‘een beetje’ teruggeschroefd is, maar verklaarde tegelijkertijd dat de topsnelheid altijd een probleem is geweest. Ondanks dat de Yamaha’s significant langzamer zijn dan de Ducati’s, pakte Maverick Viñales zaterdagmiddag wel pole-position. Fabio Quartararo eindigde als derde. Gevraagd naar de motorproblemen, zei Viñales: “Ik denk dat het probleem opgelost is. Op dit moment hebben we geen enkel probleem meer met de blokken, dus het is volgens mij opgelost. We zullen zien, maar ik denk dat de hitte in Jerez de grote oorzaak van het probleem was.”

Gevraagd of hij met een lager toerental moet rijden, reageerde hij: “Nee, hetzelfde als in Jerez. Op dit moment is er niets anders. De motor heeft het volledige vermogen. In Brno en hier hebben we geen problemen gehad. Voor mij waren het de omstandigheden in Jerez extreem en daar had het materiaal onder te lijden. Niet alleen onze motoren, maar de andere fabrikanten ook.” Quartararo voegde toe: “We hebben hetzelfde vermogen als in Jerez en in Brno. Wat dat betreft kan ik er weinig over zeggen.”

Verstelbare rijhoogte brengt Quartararo niet veel

Petronas SRT-rijder Quartararo gebruikte in Oostenrijk het systeem waarmee de rijhoogte van de machine automatisch veranderd kan worden. Daardoor ligt de machine op de rechte stukken lager en dat komt de acceleratie van de machine ten goede. Eerder introduceerde Ducati al een dergelijk systeem. Quartararo weet niet of het systeem hem veel oplevert. “Ik gebruik het, maar ik weet niet of het heel goed werkt”, aldus de WK-leider. “Het is moeilijk om het op de juiste manier te gebruiken, misschien helpt het maar misschien ook niet. Ik gebruikte het vandaag, maar in Brno en Jerez heb ik het niet gebruikt. We moeten zien of het voordelig is, maar tijdens een raceweekend wordt het lastig om het te managen.”

Viñales verklaarde dat hij het apparaat niet gebruikt omdat hij het systeem nog niet goed genoeg vindt.

Met medewerking van Lewis Duncan