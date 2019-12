Stoner lijdt aan chronisch vermoeidheidssyndroom

De tweevoudig wereldkampioen deed in de nieuwste aflevering van Rusty’s Garage een boekje open over zijn medische toestand. Stoner krijgt flinke medicatie. Het is niet de eerste keer dat hij kampt met vermoeidheid. In 2009 moest hij drie races laten schieten vanwege chronische vermoeidheid. Dit kwam destijds door een intolerantie voor lactose.

Nu heeft hij onthuld dat ook zijn gewone leven flink beïnvloed wordt door het syndroom. “Ik heb al meer dan een jaar niet kunnen karten”, zei Stoner. “Ik heb geen energie om erop uit te gaan. Ik kan er niet een dag op uit gaan, anders zit ik een week op de bank. Ik heb al lange tijd niet de dingen kunnen doen waar ik van geniet. Het is frustrerend. Boogschieten is een hobby van me, dat heb ik al meer dan tien maanden niet kunnen doen. Eigenlijk kan ik er zelf niet voor zorgen dat ik fit en gezond ben, dat is wat er aan de hand is.”

Het is bovendien de reden dat Stoner al lange tijd niet meer in het zadel van een MotoGP-machine heeft gezeten. Zijn laatste rit op de Ducati was in 2018, tijdens de pre-season test in Sepang. “Een paar weken geleden ben ik nog naar Amerika geweest voor Alpinestars en daar heb ik voor het eerst sinds januari vorig jaar op een motor gezeten. We hebben een klein stukje rondgereden. We hebben niet gepusht of iets dergelijks, maar het was voor mij al vermoeiend.”

Stoner voegde toe: “Met de nieuwe medicatie die ik nu een paar maanden heb wordt het wel beter, maar het is nog altijd onmogelijk om te trainen en echt actief te zijn. Als ik dat doe zit ik in ieder geval vijf dagen tot een week aan de bank gekluisterd.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen