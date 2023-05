Bagnaia: "Lastig om mijn naam als Ducati-kampioen naast die van Stoner te zien"

Ducati begon in 2003 in de MotoGP. In 2007 was de eerste wereldtitel met Casey Stoner een feit. De Australiër verliet het Italiaanse team eind 2010, waarna de formatie wegzakte en tot 2016 geen zege scoorde. Pas in 2022 werd het weer wereldkampioen, dit keer met Francesco Bagnaia. Halverwege vorig seizoen had Pecco 91 punten achterstand, maar werkte deze helemaal weg en bezorgde Ducati na vijftien jaar weer een wereldtitel. Bagnaia vindt het maar lastig om zijn naam naast die van Stoner te zien staan.

"Dat vind ik heel moeilijk", zegt de huidige WK-leider in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Als je als klein jongetje naar je idolen kijkt, dan denk je dat het onmogelijk is om te bereiken wat zij eigenlijk voor je betekenen. Het voelt zoals op school toen ik klein was en tegen mijn ouders opkeek. Toen ik eenmaal ouder werd, had ik niet het idee dat ik anders werd. Ik weet dat ik op dezelfde manier als Stoner de titel met Ducati won. Ik won vier wedstrijden op rij, maar ik vergelijk mij niet met hem."

De Italiaan heeft altijd van Ducati gehouden. Zijn doel is om met het merk geassocieerd te worden zoals Valentino Rossi en Yamaha ook met elkaar verbonden zijn. "Al sinds mijn kindertijd ben ik een van de grootste fans van Ducati", gaat hij verder. "Ik wil dat mijn naam nog meer met die van Ducati wordt vereenzelvigd. Het is zoals Marc [Marquez] met Honda of Valentino met Yamaha."

Komend weekend vervolgt het MotoGP-seizoen zich in Le Mans. Bagnaia leidt momenteel met 22 punten door zijn overwinning in Jerez. Ducati won drie van de eerste vier Grands Prix. Bagnaia won in Portugal en Spanje, terwijl VR46-coureur Maroc Bezzecchi in Argentinië als eerste over de finish kwam. LCR Honda-coureur Alex Rins schreef de race in Austin op zijn naam.