Espargaro neemt voorbeeld aan Dovizioso en Ducati

Dovizioso ging in 2013 aan de slag bij Ducati, maar het duurde tot 2015 voordat hij voor het eerst het podium bereikte voor de Italiaanse formatie. De afgelopen drie seizoenen heeft de coureur zich opgeworpen als de voornaamste concurrent van Marc Marquez in de titelstrijd. Aprilia eindigde dit seizoen als laatste bij de constructeurs, Espargaro kwam tot de veertiende plaats in het klassement met slechts vijf top-tien finishes. De Spanjaard omschreef DesmoDovi als zijn favoriete coureur en vindt het slim dat Ducati altijd aan Dovizioso vastgehouden heeft als bouwsteen binnen het team. Espargaro is van mening dat Aprilia dat voorbeeld moet volgen.

“Dat is ons doel [om het voorbeeld van Dovizioso en Ducati te volgen”, zei Espargaro op de vraag van Motorsport.com of Dovizioso en Ducati een inspiratie zijn. “Dat is graag wat wij ook willen. Het makkelijkste is om naar een ander team te gaan en op een fabrieksmotor te rijden, of zelfs bij een privéteam op een betere motor zitten om voor podiumplekken te vechten. Maar het mooiste is om het team op te bouwen tot je voor podiums kunt vechten, net zoals hij bij Ducati gedaan heeft. Toen hij daar kwam was hun achterstand heel groot en kijk waar ze nu staan. Hij zit dicht op de 300 punten (269) dit jaar, dat is ongelooflijk. Het probleem is dat hij vecht tegen de beste coureur die we ooit gezien hebben [Marc Marquez], dus de tweede plaats moet voelen als een soort wereldtitel.”

Aprilia is bezig met een drastisch nieuwe machine voor 2020, maar tijdens de twee post-season tests in Valencia en Jerez werd er niets nieuws geïntroduceerd. Hoewel de Piaggio-groep zeer omvangrijk is heeft Aprilia dit seizoen weer niet echt een vuist kunnen maken tegen de rest. “Op dit moment zijn we niet sterk genoeg”, zei Espargaro gevraagd of Aprilia genoeg middelen heeft om de strijd aan te gaan met de topteams. “Je weet dat we er zijn omdat we de afgelopen drie jaren wel wat hebben laten zien, maar we missen iets waardoor we gewoon niet op het niveau van de rest zitten. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat Aprilia een heel erg groot bedrijf is. De Piaggio Group is gigantisch, we moeten dat op het circuit ook laten zien. Ik hoop dat we dit in de toekomst kunnen veranderen. Het is niet leuk om mee te maken, maar het is de realiteit. Het is van jullie [als journalisten] niet leuk om te horen dat we het kleinste team zijn, maar dat is wel wat we op het circuit laten zien. Dat moeten we veranderen.”

Met medewerking van Lewis Duncan