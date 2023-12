Sportief directeur Ciabatti vertrekt bij MotoGP-team Ducati

Na als sportief directeur jarenlang betrokken te zijn bij het MotoGP-team van Ducati verlaat Paolo Ciabatti de koningsklasse van de motorsport. De 66-jarige topman gaat zich focussen op de motorcrosstak van het Italiaanse motormerk en kan dat niet combineren met zijn werkzaamheden in de MotoGP. Sinds 2014 vervulde de invloedrijke Italiaan de positie van sportief directeur, maar daarvoor was hij al projectdirecteur van het MotoGP-team en als programma directeur bij de Superbike-tak betrokken. Mauro Grassilli neemt zijn taken over. Hij was eerder al directeur van de sportieve, marketing en communcatie-afdeling.

Bij zijn afscheid kan Ciabatti terugkijken op een zeer succesvolle tijd. Sinds de topman betrokken raakte bij het MotoGP-team zag hij alle wereldtitels van het merk voorbijkomen, van de 2007-titel van Casey Stoner tot de laatste twee kampioenschappen van Francesco Bagnaia. Bij die laatste twee was de Italiaan ook zeer betrokken, bij de herstructurering van het bestuur bij Ducati was Ciabatti een sleutelfiguur. Mede dankzij zijn inzet kon de Italiaanse motorfabrikant in 2023 zeventien van de twintig Grands Prix naar zich toetrekken, werd de hele top-drie in de eindstand van het WK bezet door Ducati-rijders en won het zowel het fabrikantenkampioenschap als die van de teams - zij het niet met het fabrieksteam, maar met klantenteam Pramac. Ook was Ciabatti betrokken bij de successen van Alvaro Bautista in de Superbikes. De afgelopen twee seizoenen domineerde de Spanjaard dat kampioenschap.

Nu stapt Ciabatti over naar de offroad-tak van Ducati en gaat zich focussen op het ontwikkelen van het 450-prototype. De eerste meters met die machine worden in het Italiaanse motorcrosskampioenschap gemaakt, waarna het doel is om ook in MXGP en de Amerikaanse evenknie AMA Supercross Championship deel te nemen. Helemaal afscheid van de wegracerij neemt de Italiaan echter niet, want hij blijft directeur van bepaalde - met name nationale - raceklassen waarin Ducati Superbikes rijden.

Het afscheid van Ciabatti past in de fase waarin Ducati Corse zich bevindt. Zo zag general manager Gigi Dall'Igna eerder al vertrouweling Massimo Bartolini naar Yamaha vertrekken, die daar sportief directeur wordt. Ook op rijdersgebied was er veel te doen, zo stapt achtvoudig kampioen Marc Marquez volgend jaar op een Ducati bij Gresini, zij het een van een jaar oud.