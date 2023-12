Sinds voormalig MotoGP-kampioen Casey Stoner afscheid heeft genomen van de sport, heeft de Australiër zich meermaals kritisch uitgelaten over de manier waarop er nu geracet wordt. Tijdens zijn actieve carrière merkte de rijder al dat er meer elektronica aan te pas kwam. Hij is geen voorstander van die ontwikkeling. De rol van de techniek is volgens de 38-jarige ex-coureur te veel toegenomen. "Het is nog erger als de Formule 1", verklaart Stoner in gesprek met het Duitse MOTORRAD.

De 2023-machines zijn voorzien van vleugels om downforce te genereren waarmee de fabrikanten hopen sneller over het circuit te gaan. Stoner denkt dat de MotoGP-organisatie dat in heeft gezet om de show te bevorderen, maar de Australische voormalig rijder denkt dat het niet nodig is. "We hebben geen downforce nodig voor een show. De show was vroeger al goed genoeg", aldus Stoner, die baalt van de vrijheid die de ingenieurs van de teams krijgen om nieuwigheden te ontwikkelen voor de motoren. "Er zijn praktisch geen regels meer. Wat ze ook ontwikkelen, ze mogen het gebruiken."

De 38-jarige topcoureur uit Gold Coast heeft zelf tot en met 2018 nog getest voor Ducati. De laatste keer dat hij op een Desmosedici plaats nam, kan hij zich nog goed herinneren. Ook daar voelde de tweevoudig kampioen dat bijna alles in het besturen van de machine automatisch ging. "Ik mocht de koppeling bij het ingaan van de bocht niet eens meer aanraken, want anders zou het hele systeem in de war raken", vertelt de winnaar van 38 MotoGP-races. "Op dit moment hoeven de coureurs alleen nog maar te remmen voor een bocht. Het is triest dat de rijders niet meer kunnen laten zien waar ze toe in staat zijn."

Aanpassingen

Stoner heeft niet alleen stevige kritiek, maar komt ook met ideeën over wat er moet gebeuren voordat de coureurs wel weer hun eigen kwaliteiten kunnen laten zien. "Ik wil graag dat ze afscheid nemen van de winglets en ik zou graag zien dat er een vermindering van het elektronicagebruik komt en dat de anti-wheeliesoftware afgeschaft wordt. Ik wil dat ze leren hoe ze de gashendel moeten gebruiken", somt de ex-coureur op. "De elektronica moet er alleen voor de veiligheid zijn, niet om de prestaties te bevorderen. Nu is het zo dat ze een motor bouwen en daarover elektronica leggen. In het verleden was het zo dat ze een motor moesten bouwen waarmee je soepel kon rijden. Als dat niet mogelijk was, dan moesten de coureurs om leren gaan met een moeilijke motor."

De manier waarop de motoren ontwikkeld worden is dus een groot kritiekpunt van Stoner. "De engineers zitten achter hun computer en ontwikkelen de motor", zegt de criticaster. "Ik zou graag zien dat de coureurs hun talent laten zien. Ik wil meer slides, wheelies en fouten zien. Dat zou de show goed doen", besluit de Australiër.