Rossi en Marini zegevieren tijdens de 100 km dei Campioni

De 100 km dei Campioni werd al voor de zesde keer gehouden en Rossi prolongeerde samen met Moto2-coureur Marini de titel. Vorig jaar won Rossi de wedstrijd samen met MotoGP-collega Franco Morbidelli, nu was dat zijn grootste rivaal. De Petronas Yamaha SRT-coureur reed samen met Moto3-revelatie Andrea Migno. Om de vijf ronden moest er gestopt worden voor een rijderswissel en het duo Rossi/Marini viel terug toen de laatste een foutje maakte. Vanaf dat was het een inhaalrace voor de twee, die na de start aan de leiding lagen.

In de slotfase van de race ging Morbidelli in de fout toen hij een paaltje raakte dat aan zijn motor bleef hangen. Daardoor pakte Marini de leiding in de wedstrijd en hij verspeelde die marge van zes seconden niet meer in de slotfase van de race. Morbidelli en Migno eindigden op de tweede plaats terwijl het Amerikaanse team van JD Beach en Sammy Halbert op de derde plaats eindigden. Zij waren nipt sterker dan Moto2-coureur Lorenzo Baldassarri en Moto3-piloot Elia Bartolini.

Naast Rossi en Morbidelli waren er nog twee MotoGP-coureurs present tijdens het evenement. Suzuki-coureur Alex Rins eindigde samen met Moto3-coureur Albert Arenas op de achtste plaats. Avintia Ducati’s Tito Rabat spande samen met WSBK-coureur Michael Ruben Rinaldi en eindigde als negende. In totaal deden er 42 coureurs mee aan het tweedaagse evenement waar zo’n 1.200 toeschouwers kwamen kijken. Op zaterdag werd er ook al gereden tijdens een individuele race, genaamd de Americana. Dat was een eliminatierace op de twee grote ovals van de Ranch, ook daar was de overwinning voor de negenvoudig wereldkampioen Rossi.