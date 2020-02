Aprilia stopt samenwerking met Iannone bij lange schorsing

De 30-jarige Iannone kreeg eind vorig jaar een voorwaardelijke schorsing toen hij bij een dopingcontrole tijdens het weekend van de Maleisische GP positief had getest op anabole steroïden. Daardoor bestond er al enige twijfel over zijn plek op de MotoGP-grid in 2020. De formele hoorzitting wordt op 4 februari gehouden, slechts drie dagen voordat de eerste officiële pre-season test van start gaat op het circuit van Sepang.

Rivola denkt dat het waarschijnlijk is dat Iannone gezien de omstandigheden een straf krijgt, maar laat het van de duur van de straf afhangen om te beslissen over zijn contract met Aprilia. “Ik zou verrast zijn als hij geen straf krijgt, ik denk dat de Federatie [FIM] moet voldoen aan de code van de WADA [het wereldwijde anti-doping agentschap]”, zei Rivola in gesprek met Corriere della Serra. “Als hij voor een jaar of twee geschorst wordt, is het duidelijk dat er een eind komt aan de relatie. Als het bijvoorbeeld gaat om een reprimande van drie maanden is het duidelijk dat hij zijn onschuld heeft kunnen bewijzen, ook als hij toch een sanctie krijgt.”

10 kilo te zwaar voor seizoen 2019

Rivola gelooft echter in de onschuld van Iannone. Voorafgaand aan het seizoen had hij de eenvoudig winnaar van een MotoGP-race de opdracht gegeven om af te vallen. “Aprilia staat dicht bij haar rijders”, vervolgde de voormalig Ferrari-man. “We hebben vaak gehoord: ‘Iannone [test] positief omdat hij reclame maakt voor onderbroeken, hij moet een spierbundel zijn, hij laat zichzelf graag zien’. Maar dat is niet zo. Vorig jaar stond hij bij ons op de weegschaal en toen zei ik: ‘Dit kan zo niet. [Teamgenoot] Aleix is 10 kilogram lichter. Je moet op dieet en je training veranderen’. Tegen juli had hij 6.5 kilogram verloren. Waarom zou hij [met opzet] aan de anabolen gaan als hij juist gewicht moest verliezen?”

Het is nog onduidelijk wie Iannone in 2020 gaat vervangen als hij daarwerkelijk geschorst wordt, maar testrijder Bradley Smith krijgt in Sepang een uitgebreide rol. Ook voormalig WSBK-rijder Lorenzo Savadori gaat helpen met de ontwikkeling van de RS-GP.