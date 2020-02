Dovizioso: "Moet beter presteren in kwalificaties"

Waar Dovizioso op de zondagen doorgaans goed presteerde, kwam hij tot slechts twee overwinningen ten opzichte van vier en zes zeges in de seizoenen daarvoor. In de kwalificaties ging het niet veel beter. Slechts drie keer mocht Dovizioso van de eerste rij starten, geen enkele keer scoorde hij een pole-position. Hoewel hij kort na de start vaak wel wat plekken goed kon maken, mede dankzij de holeshot-switch van Ducati, is Dovizioso van mening dat de kwalificaties over het algemeen beter moeten.

“Met de huidige situatie in de MotoGP wat betreft de banden, de reglementen en de elektronica is het soms moeilijk om vooruit te komen tijdens een race”, zei Dovizioso tijdens de onthulling van de nieuwe Ducati GP20. “Het is heel erg belangrijk om van voren aan een race te beginnen, het is zaak om iets verder naar voren te starten dan we vorig jaar deden. Ik heb vorig seizoen vaak problemen gehad tijdens de kwalificaties. Gelukkig konden we vaak wat posities goedmaken bij de start van de race, maar je moet alles perfect doen. Je moet veel risico nemen en het is beter om dat te vermijden.”

“Er zijn veel zaken waar ik, samen met het team, beter in kan worden”, vervolgde de Ducatist. “Aan de ene kant probeer ik me goed voor te bereiden waardoor ik m’n potentieel kan benutten, maar meestal is het een mix tussen mijn eigen presteren, het werk van het team maar ook de karaktertrekken van de motor. Vorig jaar heb ik echt geworsteld… Ik bedoel, we hebben de afstelling en het gevoel tijdens de race verbeterd, maar tijdens de kwalificatie was het niet goed. We moeten tijdens de tests proberen om, afgezien van het nieuwe materiaal, de kwalificatieruns te verbeteren. Het is tegenwoordig te belangrijk om op de eerste twee rijen te starten. Soms kunnen we leven met een startplaats op de derde rij, maar het is altijd beter om verder naar voren te starten.”

Dovizioso leeft van dag tot dag

Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen, waarin de transfermarkt opnieuw op volle toeren gaat draaien, geeft Dovizioso toe dat hij zich rustiger op zal stellen. Hij probeert afleiding van de mogelijke onderhandelingen in de paddock te voorkomen in de jacht op de wereldtitel. “Ik houd me dit jaar rustiger dan vorig jaar”, aldus de 33-jarige Italiaan. “Ik probeer van dag tot dag te leven. Dat is belangrijk zodat ik me kan richten op het behalen van resultaten, zonder dat ik me bezig hoef te houden met contracten en andere zaken. De resultaten maken het verschil. Ik moet gewoon mijn best doen. Ze hebben in Borgo Panigale heel hard gewerkt om de motor te verbeteren. Ik heb een goede voorbereiding gehad. Ik wil rustig aan het seizoen beginnen want het wordt heel belangrijk om goed te presteren.”

Met medewerking van Matteo Nugnes en Lewis Duncan