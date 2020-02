MotoGP-rookies 2020: Wie is Alex Marquez?

“We hebben voor Alex gekozen omdat hij wereldkampioen is geworden in de Moto2, niet omdat hij dezelfde achternaam heeft als de MotoGP-kampioen”, waren de woorden van HRC Honda-teammanager Alberto Puig, kort nadat bekend was geworden dat de 23-jarige Alex Marquez zijn MotoGP-debuut mag maken bij het Honda-fabrieksteam. Een debuut in de luwte is om die reden direct uitgesloten voor Marquez. Die wordt vanaf het eerste moment – eerlijk of niet – langs de meetlat gelegd van zijn oudere broer.

Alex Marquez moest in zijn Moto3-tijd afrekenen met coureurs als Jack Miller en Alex Rins (42)

Toch heeft de jongste van de Marquez-broers zelf ook wel wat bereikt. In zijn twintigste race op Moto3-niveau scoorde hij zijn eerste podiumfinish. Vanaf dat moment ging de bal rollen voor Marquez, die datzelfde jaar in Japan ook nog zijn eerste zege pakte. In zijn tweede volledige seizoen poogde hij vervolgens in de voetsporen van zijn broer te treden. Hij moest in het kampioenschap afrekenen met twee coureurs, die we inmiddels vooral uit de MotoGP kennen: Jack Miller en Alex Rins. Na een bloedstollende strijd pakte Marquez tijdens de slotrace in Valencia de wereldtitel, ondanks dat Miller de laatste race op zijn naam schreef. De marge van slechts twee punten was bijzonder krap, maar hij pakte wel zijn eerste titel.

Met zijn eerste wereldtitel op zak debuteerde Marquez een jaar later bij Marc VDS in de Moto2. Die aanpassing verliep in eerste instantie moeizaam en met slechts twee top-vier finishes keek de Spanjaard terug op een teleurstellend seizoen. Een jaar later ging het ook nog niet van een leien dakje. Marquez kampte aan het begin van het seizoen met een armblessure en kwam pas tijdens de Grand Prix van Aragon bovendrijven. Daar pakte hij zijn eerste Moto2-podium.

In het volgende seizoen moest Marquez dan toch een aanval doen op de wereldtitel, maar een nieuwe blessure hield hem daarvan af. Wel pakte de jongeling uit Cervera zijn eerste overwinningen in de Moto2. Opnieuw claimde hij succes in eigen land. De Spaanse GP was een prooi voor hem, gevolg door twee sterke races in Mugello en Catalonië. Ook die laatste sloot hij winnend af. Later in het jaar kwam er op het circuit van Motegi ook nog een zege, maar dat kwam te laat om mee te doen om de wereldtitel. Hetzelfde tafereel herhaalde zich in 2018, opnieuw hikte Marquez tegen de top aan, maar ditmaal moest hij het zonder overwinningen stellen.

Alex Marquez viert zijn wereldtitel in de Moto2 in het bijzijn van zijn broer Marc.

Wat veranderde er in 2019 zodat hij wel voor die titel mee reed? Het concept van de klasse ging overhoop, de nieuwe Triumph-krachtbron zorgde ervoor dat het aanpassingsvermogen van de coureurs aangesproken werd. Zoals gewoonlijk hadden alle rijders even wat tijd nodig, maar het kwartje viel wel bij Marquez toen bandenleverancier Dunlop een nieuwe compound introduceerde aan het begin van het Europese seizoen.

Dat bracht hem vijf overwinningen in zes races. Daarmee lag er een solide basis voor het wereldkampioenschap, maar het seizoen was nog lang. Na een valpartij in Groot-Brittannië kreeg het kampioenschap andermaal een twist, maar vanaf dat moment wist Marquez de overlevingsmodus in te schakelen en genoeg punten bijeen te sprokkelen. Met een tweede plaats in Sepang had hij genoeg punten verzameld voor de wereldtitel.

De kansen op een competitief MotoGP-zitje waren na het behalen van de titel minimaal en Marquez had reeds bijgetekend bij Marc van der Straten. De pensionering van Jorge Lorenzo bracht daar plotsklaps verandering in. De nu 23-jarige Marquez begint in februari aan zijn eerste seizoen in de MotoGP en tracht dan uit de schaduw te treden van de inmiddels zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez.

De prestaties van Alex Marquez