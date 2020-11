Schorsing doet Iannone pijn: "Heeft mijn hart verscheurd"

Dinsdag deed het Court of Arbitration for Sport (CAS) uitspraak in het beroep in de zaak Iannone. De Italiaan vocht zijn dopingschorsing van 18 maanden aan, terwijl het antidopingagentschap WADA juist pleitte voor een schorsing van vier jaar. Het WADA werd door het CAS in het gelijk gesteld en dus is Iannone met terugwerkende kracht vanaf december 2019 voor vier jaar geschorst. De rijder, die in 2020 voor het fabrieksteam van Aprilia zou rijden, noemt de uitspraak ‘het grootste onrecht’ dat hem ooit is aangedaan en stelt dat er ‘geen logica’ achter schuilt.

“Vandaag is mij het grootste onrecht aangedaan dat ik me ooit voor kon stellen”, schreef Iannone op zijn Instagram-account. “Ze hebben mijn hart, dat bij mijn grootste liefde lag, verscheurd. Er zit geen logica achter deze beschuldigingen, die gepaard gaan met onjuiste feiten. Die zal ik op een geschikt moment en op een geschikte plaats adresseren, want ik geef absoluut niet op. Ik wist dat ik het opnam tegen sterke machten, maar ik hoopte op intellectuele eerlijkheid en de bevestiging van gerechtigheid. Op dit moment lijd ik op het hoogste niveau dat ik mij kan voorstellen. Degene die heeft geprobeerd mijn leven te verwoesten zal snel begrijpen hoeveel kracht ik in mij heb. De kracht van onschuld en bovenal een zuiver geweten. Een veroordeling kan de gebeurtenissen veranderen, maar niet de man.”

Aprilia schaarde zich sinds het begin van de zaak achter Iannone en ook na de uitspraak blijft het merk de Italiaanse rijder steunen. Wel geeft Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola toe dat de uitspraak geaccepteerd moet worden. “Uitspraken moeten geobserveerd en geaccepteerd worden, zelfs als veel elementen van dit besluit vanuit wetenschappelijk oogpunt verwarring oproepen. We hebben geen spijt dat we achter Andrea stonden, integendeel zelfs. We blijven achter hem staan. Deze zaak heeft Aprilia Racing en haar strategie voor dit seizoen en de komende jaren enorm beschadigd, ook door de extreem lange duur ervan. We moeten nu echter naar de toekomst kijken en het is onze plicht om snel een goede oplossing te vinden die het project, dat we met Andrea zijn begonnen, omarmt en dat ons in de gelegenheid stelt om verder te groeien. Die groei is duidelijk aanwezig.”