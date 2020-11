Miller na harde duels in Europese GP: “Overal kamikaze-acties”

Miller koos voor de hardste compound voorband in de eerste van twee races in Valencia en kon daardoor aan het begin van de race de aansluiting niet houden met de koplopers. Toen het leidende drietal wegreed van achtervolgers Miguel Oliveira en Takaaki Nakagami, viel Miller in niemandsland. Na een chaotische openingsfase en een hard duel met merkgenoot Johann Zarco nam Miller genoegen met de zesde plaats.

“De start was niet slecht, maar in de vierde ronde moest ik door een enorme wheelie even van m’n gas af. In de eerste ronde zag ik andere rijders allerlei kamikaze-acties uithalen. In de tweede bocht reed Fabio [Quartararo] bijna tegen me aan, [Alex] Marquez ruimde me in bocht 4 bijna op. Daarna vond ik m’n ritme. Ik passeerde Marquez, maar toen crashte hij bijna weer toen hij me inhaalde. Ik werd agressiever, maar het was lastig om in te halen.”

In het tweede deel van de race had Miller het rondenlang aan de stok met Johann Zarco. “Ik haalde Zarco in, maar hij gedroeg zich ook als een kamikaze-piloot. Tot twee keer toe reed hij me van de baan. Het heeft me zes of zeven ronden gekost voordat ik hem kwijt was. Daarna reed ik het gat met Oliveira dicht, maar het was al te laat.” Gevraagd of zijn tegenstanders te agressief waren, reageerde Miller: “Het is hier heel belangrijk om je in de eerste ronden goed te positioneren. Dat begrijp ik, maar het was in de eerste ronden net een Moto3-race. Dat was niet nodig, maar zo werkt het wel in het wereldkampioenschap.”

Miller staat zelf ook als een harde racer bekend, hij was toonde zich tevreden met de zesde plaats: “Ik kan er wel van genieten hoor, het was een mooie race. Maar er had wel wat meer ingezeten. We hebben ons goed laten zien, maar het is in Valencia altijd lastig inhalen.”

Zarco ‘werd moe’ in de slotfase

Na een flink gevecht met Miller moest Zarco de rol lossen in de laatste ronden. De Avintia Ducati-coureur kreeg te maken met vermoeidheid en zakte daardoor nog terug tot de negende plaats. “Ik had op de zevende plaats kunnen blijven zitten, maar dat lukte niet”, zei Zarco. “Ik zag Dovi en dacht aan het wereldkampioenschap, maar toen kwam [Brad] Binder er ook langs. Ze waren sneller en ik kon niet counteren. Ik had de snelheid wel, maar om de laatste twee tienden te vinden om echt snel te zijn moest ik heel hard pushen. Daardoor raakte ik vermoeid. Dat is interessant, maar wel iets dat we op kunnen lossen met onze motor.” Gevraagd of hij zijn fysieke voorbereiding anders aan moet pakken, zei hij: “Ik denk niet dat harder trainen het antwoord is, maar vooral het forceren van de motor kan wel minder. Toen je Jorge [Lorenzo] races zag winnen op de Ducati zag je dat hij de motor z’n gang liet gaan, hij forceerde niet.”