Dovizioso bevestigt: "Ik teken voor 2021 geen contract in MotoGP"

De laatste weken was Dovizioso in de race voor een functie als testrijder bij Yamaha, maar uiteindelijk bereikten beide partijen geen overeenstemming. Maandag kon Motorsport.com al melden dat de coureur in 2021 geen link met een MotoGP-team zou hebben, dinsdag plaatste hij het nieuws op zijn social media.

“Ik heb de afgelopen maanden diverse aanbiedingen gehad om als testrijder aan de slag te gaan en MotoGP-projecten verder te ontwikkelen. Ik ben de fabrikanten die interesse toonden erg dankbaar, maar ik heb besloten om geen verbintenis aan te gaan en voor nu vrij te blijven van formele contracten en dergelijke”, schreef Dovizioso. “Ik heb een immense passie voor het racen. Ik heb nog steeds de ambitie om te racen en voor overwinningen te vechten. Ik keer terug in de MotoGP zodra ik een project vind met dezelfde passie, ambitie en dezelfde doelstelling, werkwijze, normen en waarden. Nu richt ik me vooral op het afronden van het wereldkampioenschap, ik ben reeds begonnen aan wat andere projecten.”

Dovizioso maakte in augustus bekend dat hij na afloop van dit seizoen zou vertrekken bij Ducati. Hoewel hij met de Italiaanse renstal behoorlijk wat successen heeft behaald, boterde het al een tijd niet meer tussen Dovizioso en enkele leden van het management. Na een tegenvallende openingsfase van het seizoen besloot de 34-jarige coureur de knuppel in het hoenderhok te gooien en zijn vertrek aan te kondigen. Op dat moment had Dovizioso nog geen plan B, zoals hij het zelf omschreef.

Aprilia toonde interesse in de coureur, maar gaf eerlijk toe dat het waarschijnlijk niet de financiële middelen had om de topcoureur aan boord te halen. Bovendien liet het management van Dovizioso doorschemeren dat Aprilia nooit een serieuze optie was. In een eerder stadium was een zitje bij KTM al aan de neus van Dovizioso voorbijgegaan, vooral omdat hij op dat moment nog in gesprek was met Ducati. Toen de mogelijkheden voor een vaste plek op de grid opdroogden, werd de focus verlegd naar een functie als testrijder. Yamaha was daarin de voornaamste kandidaat, maar uiteindelijk zijn ook die gesprekken op niets uitgelopen.

Dovizioso stort zich volgend jaar op de motorcross, een van zijn grote hobby's. De Italiaan hoopt in 2022 terug te keren op de grid, dan lopen de contracten van diverse rijders af. Hij zou dan op 36-jarige leeftijd terugkeren op de grid.

Andrea Dovizioso, de eeuwige tweede

Na de Grand Prix van Portugal op Portimao komt er dus voorlopig een eind aan de MotoGP-carrière van Dovizioso. De man uit Forli heeft dan dertien seizoenen op het hoogste niveau gereden. In 2009 won hij in dienst van Honda zijn eerste race op het circuit van Donington. Na een tussenstap bij Yamaha kwam Dovizioso in 2013 bij het fabrieksteam van Ducati terecht.

Daar werkte hij de meest succesvolle jaren in zijn carrière af. In 2017 streed hij lange tijd om de wereldtitel, maar die eer ging uiteindelijk naar Marc Marquez. Dat zou een beetje het verhaal van zijn carrière worden. Ook in de twee seizoenen daarna was Dovizioso de grootste tegenstander van de Spanjaard, maar telkens moest hij het onderspit delven. In drie achtereenvolgende seizoenen eindigde Dovizioso op de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Na het uitvallen van Marquez in juli van dit jaar werd Dovizioso gezien als een van de favorieten voor de wereldtitel in de MotoGP, maar de introductie van een nieuwe achterband bracht hem in grote problemen. Door de aangepaste structuur van de band kon Dovizioso niet zijn gebruikelijke stijl hanteren. Met name het remmen en het rijden van de bochten was een probleem voor de Ducatist, die gedurende zijn carrière uitgroeide tot de beste 'remmer' van de MotoGP.

Dit seizoen stond Dovizioso slechts twee keer op het podium. Hij zegevierde in de GP van Oostenrijk nadat hij in de openingswedstrijd van het jaar in Jerez op de derde plaats eindigde. In het kampioenschap staat hij op de zesde plaats en maakt met twee races te gaan nog een theoretische kans op de wereldtitel. Zelf heeft Dovizioso de hoop op een kampioenschap al enige tijd opgegeven. Wat voor de buitenwereld blijft hangen is zijn titel als 'eeuwige tweede'.