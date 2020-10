Espargaro over veiligheid Portimao: "Laatste bocht op de limiet"

MotoGP-rijders en testteams van de zes fabrikanten kwamen op woensdag en donderdag in actie op het circuit dat voor dit seizoen is toegevoegd aan de kalender. Het was voor de rijders bedoeld om alvast te wennen aan het nieuwe circuit, waar nog nooit een MotoGP-race gehouden werd. “Ik heb er een paar maanden geleden al getest met een straatmotor, maar met de MotoGP is het helemaal anders”, zei Espargaro, naast Bradley Smith en Stefan Bradl de enige actieve MotoGP-rijder die met zijn wedstrijdmotor mocht rijden op Portimao. “Het nieuwe asfalt maakt het circuit een beetje makkelijker, maar het is niet perfect. De staat van het nieuwe asfalt is niet het beste. Maar het is zeker beter dan wat het in het verleden was. Het is echt een leuk circuit, maar erg moeilijk. Het is een van de moeilijkste MotoGP-circuits waar ik gereden heb. Je moet heel erg geconcentreerd rijden als je sterk wilt zijn, het is fysiek erg veeleisend. Het enige punt waar ik me zorgen over maak is de laatste bocht, dat is een klein beetje gevaarlijk.”

Met name de snelheid in die laatste bocht en de krappe uitloopstrook zou voor een probleem kunnen zorgen: “Voor je de heuvel oprijdt zit je al in de vierde en vijfde versnelling, het is dus heel snel. De muur en de tribune aan de linkerkant zitten redelijk dichtbij. Dat zit aardig op de limiet, maar voor de rest is het een leuk circuit. Het circuit zit op de limiet. Wat betreft de tv-beelden heeft iedereen het over het hoogteverschil, maar de rest van het circuit is prima. We hebben genoeg ruimte in het geval van een crash. Alles is op de limiet, maar de laatste bocht is gevaarlijk. Er zijn circuits die nog gevaarlijker zijn, zoals in Motegi. Daar staan de muren nog dichter op het circuit. Afgezien van de laatste bocht is het veilig genoeg.”

Ook de Formule 1 trekt dit jaar voor het eerst naar Portimao. Het circuit is derhalve opnieuw geasfalteerd. Hoewel het circuit wel degelijk beter is geworden met het nieuwe circuit, vreest Espargaro dat de Formule 1-wagens het asfalt alsnog kunnen ruïneren. “Het was niet zoals Misano”, refereerde Espargaro aan het circuit dat recent een nieuwe asfaltlaag kreeg. “Het is wel veel beter, maar er zitten nogal wat hobbels in. Vooral de laatste bocht is erg hobbelig. Het is goed om op te racen, maar het is nieuw asfalt en dan ben ik er niet heel blij mee. Zeker nu we weten dat de Formule 1 er ook gaat racen, zij ruïneren normaal gesproken het asfalt omdat ze zoveel downforce hebben. Ik hoop voor de mensen van het circuit dat ze [F1] het asfalt niet kapot maken, ik hoop dat wij er namelijk nog heel lang kunnen racen. De faciliteiten, de locatie en het circuit, het is fantastisch. Het is een mooi circuit en ik hoop dat het lang blijft.”

De Portugese Grand Prix staat gepland voor het weekend van 22 november.