Zes Yamaha-werknemers missen Franse GP door coronavirus

Afgelopen maandag werd de verplichte coronatest uitgevoerd bij de werknemers van Yamaha Motor Co., Ltd. Bij een van de werknemers werd het coronavirus vastgesteld. Naar aanleiding van deze positieve test werden ook andere leden van de groep – die tussen de races door verbleef in Andorra – getest. Deze tests kwamen wel negatief uit de bus. Dinsdag werden de testresultaten bevestigd. Als gevolg daarvan heeft Yamaha besloten om alle zes de leden van het project niet af te vaardigen naar Le Mans, waar dit weekend de Franse GP op het programma staat.

Onder hen is ook YZR M1-projectleider Takahiro Sumi. Hij en zijn collega’s blijven via communicatiemiddelen wel verbonden aan het circuit, maar zijn fysiek niet aanwezig. Het besmette personeelslid is overigens asymptomatisch en kan – tijdens zijn verblijf in quarantaine – zijn werkzaamheden gewoon uitvoeren. Yamaha werkt momenteel aan het afvaardigen van zes vervangende personen die de rijders dit weekend ondersteunen tijdens de Franse GP.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Aragon van volgende week zal de situatie opnieuw bekeken worden. Het is niet de eerste keer dat het coronavirus de MotoGP-teams treft. KTM Ajo-coureur Jorge Martin werd voorafgaand aan de GP van San Marino positief bevonden. Hij moest daardoor twee races missen. Tijdens de GP van Tsjechië werd een lid van de productiecrew van Dorna eveneens positief bevonden.