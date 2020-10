Espargaro: "Weet zeker dat ik bij Honda succesvol kan zijn"

Motorsport.com onthulde begin dit jaar dat Espargaro in 2021 de teamgenoot wordt van Marc Marquez bij het fabrieksteam. Alex Marquez maakt plaats en verkast naar LCR Honda, het satellietteam. Hoewel Honda zes van de laatste zeven kampioenschappen heeft gewonnen met Marc Marquez, beleeft de Japanse renstal in 2020 een miserabel jaar. Marquez ligt al sinds het begin van het seizoen uit de roulatie met een armblessure. De best geplaatste Honda-rijder is Takaaki Nakagami en die staat op de zevende plaats in het kampioenschap. Daarom wordt discussie gevoerd over de koers die Honda vaart, hoewel HRC-teambaas Alberto Puig en LCR-rijder Cal Crutchlow menen dat Honda geen andere filosofie na hoeft te streven.

Espargaro verkast volgend seizoen naar Honda. Hij stond dit jaar al twee keer op het podium, het merk heeft bovendien twee races gewonnen. De Spanjaard heeft meermaals aangegeven geen spijt te hebben van zijn overstap naar Honda en is ervan overtuigd dat hij zijn succes bij KTM kan herhalen op de RC213V. “Wanneer je een beslissing neemt over de toekomst, doe je dat omdat het in de toekomst beter gaat zijn. Normaal gesproken ken je alle feiten als je een dergelijke beslissing neemt”, verklaarde Espargaro. “Je zet de belangrijkste feiten op een rij en dan maak je een keuze, op zo’n moment kies je het beste. Ik denk op dit moment dat ik sneller kan zijn met een Honda, als dat niet zo zou zijn denk ik dat je nooit een keuze maakt waarmee je er op achteruit gaat. Op het moment dat je een beslissing neemt, zet je alle zaken op een rij en kies je voor het beste. Om nu terug in de tijd te gaan en na te denken over de beslissing is zinloos, het kost alleen maar tijd. Je zou altijd kiezen voor iets dat beter is. Als je een beslissing neemt om slechter te worden, waarmee je achteruit gaat of gewoon voor het geld kiest, dan is dat slecht. Op dit moment ben ik er stellig van overtuigd dat ik dezelfde resultaten kan halen met Honda. Als dat niet zo is, neem ik mijn tijd, maar ik blijf ervoor vechten zoals ik dat de afgelopen vier jaar ook bij KTM heb gedaan. Ik ben vier jaar geleden in Qatar begonnen en nu staan we op het podium. Als ik dat kan, ga ik er bij Honda voor vechten om dat weer te bereiken.”

Espargaro staat momenteel met 57 punten op de twaalfde plaats in het kampioenschap. Hij crashte tijdens de voorbije Catalaanse GP in Barcelona.

Met medewerking van Lewis Duncan