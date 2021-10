Twee races schorsing voor aanstichter megacrash in Moto3-race

Kort na de herstart van de race op het Circuit of the Americas reed Öncü voor een aantal andere coureurs op het rechte stuk richting de twaalfde bocht. Hij maakte bij het slipstreamen een kleine move naar links waar tegenstander Jeremy Alcoba op dat moment zat. De Gresini-rijder kwam ten val en zijn machine vormde een springschans voor Andrea Migno en Pedro Acosta. Beide coureurs vlogen over de machine en kenden een zware crash. Wonder boven wonder konden andere rijders hun ontwijken en bleven de betrokkenen ongedeerd.

De FIM MotoGP-stewards zagen in Öncü de schuldige van het incident en hij heeft een zeer zware straf gekregen. De Turkse rijder mag de komende twee races in Misano en Portimao niet in actie komen. In de motivatie van de straf schreef men: “Tijdens het tweede deel van de race veroorzaakte de rijder een crash vanwege een beweging op de lijn van een andere coureur op een recht stuk van het circuit tussen bocht 11 en 12. Dit staat in contrast met de specifieke instructies die alle teams en rijders hebben gekregen, het wordt gezien als gevaarlijk rijgedrag ten opzichte van andere coureurs. Vanwege bovenstaande argumenten en de bewuste acties die een serieus incident veroorzaakt hebben, zijn de MotoGP-stewards overeengekomen om de rijder voor twee races te schorsen. Hij zal niet deelnemen in Misano 2 en Portimao 2.”

KTM Tech3 is niet in beroep gegaan tegen de beslissing. Het rijgedrag van coureurs in de Moto3-klasse ligt al het hele seizoen onder het vergrootglas na een reeks serieuze ongelukken eerder dit jaar. Ook staan de reglementen, die bijdragen aan de kleine verschillen tussen coureurs, ter discussie. Het is voor het eerst sinds de Grand Prix van San Marino in 2018 dat een coureur zo zwaar gestraft wordt voor een actie op de baan. Destijds ging het om Romano Fenati, die aan de remgreep van een andere coureur trok.

De Moto3-race op COTA werd niet meer hervat na de rode vlag vanwege het incident. Eerder werd de wedstrijd ook al stilgelegd met een rode vlag vanwege een zware crash van Filip Salac. Hij is met nog onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Austin.

Ondanks de twee rode vlaggen is Izan Guevara uitgeroepen tot winnaar in de Grand Prix van de Verenigde Staten.