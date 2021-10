Moto3-race stilgelegd na massale crash, Guevara uitgeroepen tot winnaar

De wedstrijd begon met een bliksemstart van Xavi Artigas, hij nam de leiding in de beginfase. Even later bleek dat de jonge Spanjaard iets te voortvarend van start gegaan was en voor de valse start moest hij maar liefst twee keer door de long lap. Izan Guevara nam daardoor de leiding in de wedstrijd gevolgd door Dennis Foggia en John McPhee. In die volgorde waren de mannen onderweg toen de race in de achtste ronde stilgelegd moest worden. Dat kwam omdat de onfortuinlijke Filip Salac medische verzorging nodig had na een zware crash bij het uitkomen van bocht 11. De Tsjechische piloot werd van zijn motorfiets gelanceerd waarbij hij ook nog eens lelijk geraakt werd door zijn eigen machine.

De coureurs die overeind gebleven waren keerden daardoor terug richting de pitbox waar ze in de wachtkamer zaten tot het circuit weer vrij was. Daarna was het tijd voor een herstart over vijf ronden. Deniz Öncü maakte een bliksemstart en ging ten koste van Guevara aan de leiding. Hij liet zich echter wegdrummen door de Petronas-mannen McPhee en Binder. Guevara deed nog een poging om aan te dringen, maar in de tweede ronde van de sprintrace ging de machine van de jongeling kapot. Hij zag de koplopers uit het zicht verdwijnen.

In de derde van vijf ronden vond er op het achterste deel van het circuit weer een behoorlijk incident plaats. Öncü maakte een beweging op het lange rechte stuk waardoor Jeremy Alcoba hem raakte. Alcoba ging vervolgens onderuit en de machine van de Spanjaard fungeerde als springschans voor achteropkomende rijders. Andrea Migno en Pedro Acosta vloegen er in volle vaart overheen. Met name Acosta vloog meters door de lucht. Wonder boven wonder konden de andere coureurs de gevallen rijders allemaal vermijden en bleven de drie gevallen coureurs ongedeerd in het incident.

VIDEO: Acosta, Migno en Alcoba ontsnappen bij megacrash

Opnieuw werd de wedstrijd stilgelegd waarmee de organisatie voor een unieke situatie kwam te staan. Nooit eerder was er een tweede herstart nodig. Na koortsachtig overleg werd besloten om de race niet meer te hervatten en de uitslag te maken op basis van de grid bij de herstart. Dit staat ook zo omschreven in het reglement. Izan Guevara werd daardoor als winnaar uitgeroepen voor Dennis Foggia en John McPhee.

Acosta werd als achtste geklasseerd en gaat met een voorsprong van dertig punten naar Misano. Daar vindt over drie weken de volgende wedstrijd plaats.

Uitslag Moto3 Grand Prix van de Verenigde Staten