Nekpijn en duizeligheid dwingen Bendsneyder tot opgave in Aragon

Bo Bendsneyder kent in dienst van SAG Racing Team een heel behoorlijk seizoen. Op Silverstone scoorde hij twee weken geleden nog punten, maar tijdens de Grand Prix van Aragon bleek dat een brug te ver voor de Rotterdammer. Hij kwam tijdens de derde vrije training op zaterdag vervelend ten val en dat leidde ertoe dat hij de rest van het weekend niet pijnvrij was. “Het was geen snelle of harde crash, maar ik kwam op mijn nek terecht. Daarna had ik wat pijn en ben ik naar de kliniek gegaan”, vertelde Bendsneyder over zijn weekend nabij Alcañiz.

In de kwalificatie reed Bendsneyder slechts enkele ronden. “Het was moeilijk om mij te concentreren en ik had wat pijn. Ik besloot om te stoppen, dat was beter voor ieders veiligheid”, concludeerde hij na de kwalificatie, die hij met de 28ste tijd afsloot. Het was op dat moment nog onzeker of Bendsneyder fit genoeg zou zijn om op zondag aan de start van de 21 ronden tellende Moto2-race te verschijnen. Dat lukte, want om 12.20 uur ging hij gewoon van start vanaf de 28ste startpositie. Na twaalf ronden kwam er alsnog een einde aan het optreden van de 22-jarige coureur: nekpijn en duizeligheid dwongen hem tot opgave.

“Het was heel jammer dat ik de race niet kon uitrijden, maar de nek was heel pijnlijk en na een aantal ronden werd ik ook duizelig. Ik heb het geprobeerd, maar ik kon de race niet uitrijden”, blikte Bendsneyder na de race terug. Hij parkeerde zijn motor acht ronden voor het einde dus weer in de pits. Gelukkig hoeft hij niet lang te wachten op revanche, want komend weekend strijkt het wereldkampioenschap neer in Misano voor de Grand Prix van San Marino. “Het belangrijkste is dat we volgende week weer racen en dat ik drie rustdagen heb. Ik wil zo snel mogelijk weer op de motor zitten en in Misano het goede gevoel weer terugvinden. Ik kan niet wachten om daar te zijn.”

De door Raul Fernandez gewonnen Grand Prix van Aragon was voor Bendsneyders werkgever SAG hoe dan ook geen succes. Vaste rijder Tom Luthi zag de finishvlag niet: hij ging na vier ronden al onderuit. Ook zette het team een wildcard in voor de Poolse rijder Piotr Biesiekirski, maar hij wist het einde van de race evenmin te halen. Zijn race zat er al na drie ronden op.