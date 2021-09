Fernandez ondanks blessure naar dominante Moto2-zege in Aragon

Op een zonovergoten MotorLand Aragon werkten de Moto2-rijders hun dertiende race van het seizoen 2021 af. Sam Lowes verzekerde zich op zaterdag van de pole-position en hij benutte zijn uitgangspositie door bij de start de leiding te grijpen. Daarachter sloeg Raul Fernandez zijn slag door bij de start teamgenoot en titelrivaal Remy Gardner te passeren voor de tweede positie. Lowes en Fernandez, die vorige week een breuk opliep in zijn rechterhand, sloegen meteen een gat met de achtervolgers. Terwijl Gardner in de derde ronde onder druk kwam te staan van zijn naaste achtervolgers, sloeg Fernandez zijn slag door de leiding over te nemen van Lowes.

Eenmaal vooraan voerde Fernandez het tempo verder op. Lowes kon het als enige nog een beetje bijbenen, maar ook de Brit moest een gat van ongeveer anderhalve seconde laten. Dat hield de Marc VDS-rijder vol tot de dertiende ronde. Op dat moment bleek dat Lowes iets te diep moest gaan om de leider te volgen, want hij ging in bocht 7 onderuit. Gardner profiteerde daarvan: hij reed inmiddels relatief eenzaam op de derde plek, maar schoof nu dus op naar de tweede plek. Teamgenoot Fernandez bleef echter duidelijk buiten bereik. De rookie kwam na 21 ronden met bijna zes seconden voorsprong op Gardner over de finish en pakte daarmee zijn vijfde zege van het seizoen.

Achter Gardner ontstond een mooi duel om de laatste podiumplaats. in eerste instantie was ook Aron Canet daarbij betrokken, maar hij kon het tempo van Jorge Navarro en de vanaf P12 vertrokken Augusto Fernandez niet volgen. Zij knokten rondenlang om de derde plaats, die uiteindelijk naar Fernandez ging. Navarro werd vierde, Canet pakte de vijfde plek en Fabio di Giannantonio werd zesde. Fermin Aldeguer eindigde keurig op de zevende plek door Ai Ogura in de laatste ronde te passeren. De Japanner werd achtste, terwijl Tony Arbolino en Simone Corsi de top-tien voltooiden. Bo Bendsneyder bereikte de finish niet op MotorLand Aragon. De Nederlander verscheen na een crash in de derde training niet topfit aan de start en bracht zijn machine na twaalf ronden naar de pits.

Met zijn tweede plek wist Gardner de schade in het kampioenschap netjes te beperken. De Australiër staat nu op 251 punten. Fernandez liep vijf punten in met zijn zege, maar zijn achterstand bedraagt nog altijd 39 punten. Door hun uitvalbeurten blijven Marco Bezzecchi en Lowes steken op 179 en 127 punten. Daarmee lijkt de titelstrijd nu vooral tussen de teamgenoten van KTM Ajo te gaan.

Uitslag Moto2-race Grand Prix van Aragon