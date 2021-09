Yamaha heeft met het zogenaamde Master Camp een eigen opleidingsprogramma om jong talent op te leiden, maar die stap ontbreekt nog in de Grand Prix-paddock. Met het oprichten van een eigen Moto2-team stapt Yamaha in de voetsporen van KTM en Honda, die op het tweede en derde niveau eigen teams hebben rondrijden. Met name voor KTM heeft die opleiding effect gehad. De beide rijders uit het fabrieksteam zijn van jongs af aan gelieerd geweest aan KTM en hoofdsponsor Red Bull.

Tot op heden werd het Yamaha Master Camp georganiseerd in samenwerking met het opleidingsprogramma van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Vorige maand vond de negende editie van het trainingskamp plaats met vijf rijders, die in vier dagen hun kunsten mochten vertonen. Het resultaat daarvan is dit weekend in de GP van San Marino te zien. De VR46 Academy komt met twee Italiaanse gastrijders in actie in Moto3. Het is met de overstap van VR46 naar Ducati nog maar de vraag of het opleidingstraject van de Italiaan volgend jaar nog verbonden is aan Yamaha.

Desondanks wil Yamaha doorzetten met het opleiden van talent, het liefst met een eigen Moto2-team in de GP-paddock: “Dat is een mogelijkheid, we willen met het Master Camp actief zijn in Moto2”, bevestigde Jarvis vrijdagochtend in gesprek met Motorsport.com. Het is echter nog de vraag hoe Yamaha het eigen team gaat opzetten. Het zou een logisch scenario zijn om een bestaande operatie over te nemen. Het Sepang Racing Team heeft besloten de operatie in Moto2 en Moto3 te stoppen, maar een overname van dat team behoort volgens Jarvis niet tot de mogelijkheden.

Yamaha deed eerder dit jaar een poging om Raul Fernandez weg te lokken bij KTM. De Japanse formatie haalde echter bakzeil vanwege een dure exitclausule in het contract van de Spanjaard. Naar verluidt wilde KTM zo'n 500.000 euro hebben om de jongeling te laten gaan.