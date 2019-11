Moto2 Phillip Island: Martin voor Binder na trainingen

De ochtendsessie voor de Moto2-rijders werd op een drijfnat Phillip Island verreden en dat zorgde voor nogal wat crashes. Niet de minste namen gingen onderuit. WK-leider Alex Marquez kwam ten val, maar ondere anderen Luca Marini, Remy Gardner en Somkiat Chantra smakten ook tegen het asfalt.

Jorge Martin was op vrijdagochtend de snelste en hij herhaalde dat toen het droog was in de middag. Het contrast was groot: Martin was zo’n twaalf seconden sneller ten opzichte van de ochtendsessie. Brad Binder noteerde de tweede tijd voor Jorge Navarro. Toekomst MotoGP-debutant Iker Lecuona kwam tot de vierde tijd in de tweede sessie, nadat hij in de ochtend niet in actie kwam.

Marco Bezzecchi werd vijfde voor Tetsuta Nagashima en Nicolo Bulega. Marquez eindigde na zijn crash in de ochtend alsnog op de achtste plaats na de vrijdagtrainingen, Jesko Raffin werd knap negende met de NTS RW Racing-machine. Stefano Manzi maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder eindigde de vrijdag op de zeventiende plaats, hij reed in de tweede sessie een 1.34.140. Hij was daarmee vier tienden langzamer dan teamgenoot Raffin.

