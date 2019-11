Marcon vervangt Raffin bij RW Racing in Valencia

Raffin had dit seizoen een contract bij het MotoE-team van Intact GP en is daarom niet beschikbaar voor de renstal van Roelof Waninge. Eerder werd Simone Corsi aangewezen als diens vervanger, nu is de keuze gevallen op een jongeling: Tommaso Marcon.

Marcon maakte vorig jaar in Valencia zijn Grand Prix-debuut bij SpeedUp, de renstal waarvoor hij de afgelopen jaren ook reed in het CEV Moto2-kampioenschap. Vorig jaar was hij de beste rookie van het seizoen, dit jaar scoorde hij enkele podiumplaatsen. Op de NTS RW-machine van Marcon zal het startnummer 70 prijken.

“We geven jonge rijders graag een kans”, aldus teammanager Jarno Janssen. “Daarnaast is het voor ons belangrijk om zoveel mogelijk informatie van verschillende rijders te vergaren. We hebben dit jaar al diverse rijders op de NTS gehad en zijn benieuwd naar de informatie die een jonge coureur met een frisse blik ons kan geven.”

Na de wedstrijd in Valencia, het slot van het Moto2-seizoen, wordt de blik gericht op 2020. Bendsneyder en Raffin komen dan met nieuw materiaal in actie, bevestigde Janssen. “Volgende week, op woensdag en donderdag na de GP, zullen Bo Bendsneyder en Jesko Raffin in Jerez voor het eerst de nieuwe prototypes voor het seizoen 2020 testen.”