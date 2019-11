Moto2 Sepang: Marquez wereldkampioen ondanks zege Binder

Marquez werkte op het Sepang International Circuit een nagenoeg perfecte race af, maar moest Brad Binder wel voor zich dulden. De Zuid-Afrikaan had net als Thomas Lüthi nog een theoretische kans op de wereldtitel, maar de beiden hadden de Spanjaard dan wel moeten verslaan. Marquez had zichzelf met pole-position de beste uitgangspositie gegeven, maar maakte niet bepaald de beste start.

Die kopstart was voor Binder en hij kon direct de druk opvoeren bij Marquez. Dat lukte een groot deel van de race, maar Binder had de achtervolgers nodig om het gat naar Marquez te vergroten. Tetsuta Nagashima en Thomas Lüthi kwamen dichtbij op het moment dat Binder een foutje maakte en in een duel verwikkeld raakte met Marquez, maar lang duurde het niet. Binder reed tot een seconde weg en Lüthi had geen antwoord op het tempo van de beide koplopers.

Binder pakte uiteindelijk de overwinning, Marquez wist dat hij genoeg had aan de tweede plaats om zijn tweede wereldkampioenschap binnen te slepen. De broer van MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez heeft aan 28 punten voorsprong genoeg tijdens de laatste ronde van het kampioenschap in Valencia. Na Marquez eindigde Lüthi op de derde plaats.

Xavi Vierge eindigde op de vierde plaats voor Jorge Navarro en Iker Lecuona. Lorenzo Baldassarri eindigde op de zevende plaats, Tetsuta Nagashime zakte na een veelbelovend begin terug naar de achtste plaats. Marcel Schrotter en Luca Marini maakten de top-tien compleet.

De race van Bo Bendsneyder was ook al na iets meer dan vijf kilometer afgelopen. De Nederlander verloor vanaf de 23ste startplaats een paar posities in de openingsronde en kreeg geen kans terrein goed te maken. In bocht 15 kwam Bendsneyder ten val en de coureur kon zijn weg niet vervolgen. Het is voor de derde keer dit seizoen dat Bendsneyder de finish van een Grand Prix niet gehaald heeft.

De Nederlander was niet de enige die crashte tijdens de Maleisische GP waarin het een stuk warmer was dan tijdens voorgaande sessies in het weekend. De strijd om de titel van beste rookie wordt pas tijdens de laatste ronde van het kampioenschap beslist aangezien alle drie de kanshebbers al in een vroeg stadium uitvielen in Sepang. Fabio Di Giannantonio crashte in de tweede ronde in bocht 4, Enea Bastianini viel dezelfde ronde in bocht 15. Jorge Martin had kunnen profiteren, maar ook hij haalde de finish niet. De voormalig Moto3-kampioen kwam in de derde ronde ten val in bocht 4.

Ook Adam Norrodin (bocht 1), Somkiat Chantra (bocht 15), Stefano Manzi (bocht 2), Marco Bezzecchi (bocht 2) en Sam Lowes (bocht 9) kwamen ten val.

De laatste ronde van het Moto2-kampioenschap wordt over twee weken verreden in Valencia.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Maleisië - Race