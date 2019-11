Moto2 Valencia: Pole voor Navarro, Bendsneyder 22ste

De mooie najaarsomstandigheden gaven coureurs nog eenmaal kans op een mooie kwalificatie, Marcel Schrotter greep die kans in Q1 met beide handen aan. De Duitse Intact GP-coureur noteerde met een 1.34.873 de snelste tijd. Ook Jake Dixon en Enea Bastianini wisten zich te plaatsen evenals Nicolo Bulega. De laatste ging echter wel onderuit in een van zijn volgende ronden. Het Sky VR46-team moest daarom hard werken om de Kalex tijdig gereed te krijgen voor deel twee van de kwalificatie.

In dat tweede deel van de kwalificatie kwamen de veertien snelste rijders in actie met de vier toprijders uit Q1. Fabio di Giannantonio reed een aardige eerste vliegende ronde met een 1.34.461, maar hij werd niet veel later gevloerd toen zijn voorwiel weggleed bij het insturen van bocht 5.

De tijd van Italiaan bleef nog best lang staan, maar uiteindelijk verwees teamgenoot Jorge Navarro hem naar achteren. Navarro pakte zodoende pole-position terwijl landgenoot Jorge Martin op het laatste moment nog naar de tweede plaats ging. MV Agusta-rijder Stefano Manzi werkte een ijzersterke kwalificatie af in Valencia, hij eindigde op de derde plaats. Voor de Italiaanse renstal was het een behoorlijke opsteker na een moeilijk seizoen.

Luca Marini bleef net naast de eerste rij steken, hij werd vierde. Thomas Lüthi leek in de slotfase van de sessie onderweg naar een startplek op de eerste rij, maar hij ging in de vierde sector in de mist. De Zwitser kwam daardoor niet verder dan de vijfde plaats. Di Giannantonio werd uiteindelijk zesde voor Brad Binder en Augusto Fernandez. Enea Bastianini kwam tot de negende stek, Sam Lowes maakte de top-tien compleet.

Voor Moto2-wereldkampioen Alex Marquez was het geen succesvolle kwalificatie. De Spanjaard, die in verband gebracht wordt met het zitje van Jorge Lorenzo bij Repsol Honda, eindigde op de vijftiende plaats. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan polesitter Navarro.

Bo Bendsneyder eindigde op de achtste plaats in Q2 en begint daarom vanaf de 22ste plaats aan de race op zondag. De Rotterdammer eindigde op twee tienden van Schrotter, de snelste in Q1.

De Moto2 Grand Prix van Valencia begint zondag even na het middaguur om 12.20 uur NL-tijd.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Valencia - Kwalificatie