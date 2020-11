MXGP Pietramurata: Gajser geeft titel glans met GP-zege

De start van de MXGP werd opgeschrikt door een heftig ongeluk waarbij Jeremy van Horebeek ten val kwam en overreden leek te worden. De Vlaming had juist voor de GP aangegeven aan zijn laatste race te beginnen van het seizoen. Hij en zijn partner verwachten een tweeling.

De wedstrijd werd nog voor de eerste ronde voorbij was stilgelegd en Gajser, die bij het ongeluk betrokken was, zag er vrij aangeslagen uit. Van Horebeek werd afgevoerd op een brancard. Hoe ernstig de schade is bij de Honda-rijder is nog niet bekend, al werd hij wel wandelend richting zijn camper gespot en lijkt het ergste uitgesloten.

Febvre tart Gajser na nieuwe start

Bij de nieuwe start was de kop voor de pas gekroonde wereldkampioen. Seewer reed als tweede maar werd al vroeg voorbij gestoken door Romain Febvre, die heel veel snelheid had en de Honda-rijder aan kon vallen. Halverwege de wedstrijd kon Gajser versnellen en moest Febvre een pas op de plaats maken. In de slotfase zette de Fransman echter nog eens aan en verscheen de groene machine even naast de rode.

Helaas voor Seewer, die bij een inhaalactie van Febvre Gajser voorbij was gegaan in de daguitslag, hield Gajser vooraan vol. Febvre probeerde het wel bij de Sloveen, maar kwam uiteindelijk lijnen en vooral tijd tekort om het snelheidsverschil te bezegelen met een inhaalactie. Zodoende bleef Gajser Seewer voor in de daguitslag. Febvre ging als nummer drie mee naar het podium.

Seewer eindigde op gepaste afstand als derde voor Clément Desalle. Brian Bogers reed opnieuw een ijzersterke race. De kersverse GasGas-aanwinst startte als achtste, maar maakte al snel korte metten met de coureur die hij bij het Spaanse merk vervangt: Ivo Monticelli. Ook Brent van Doninck moest er snel aan geloven en zo reed de Eindhovenaar met Tony Cairoli in het zicht als nummer zes naar de streep. Gautier Paulin werd zevende, voor Monticelli, Van Doninck en Valentin Guillod.

Geerts wint, Vialle crasht en Van de Moosdijk wordt afgevoerd

In de MX2 kon Tom Vialle zijn vers veroverde wereldtitel niet de glans meegeven van een GP-zege. De Fransman kwam vroeg in de wedstrijd ten val en reed vervolgens achteraan zijn ererondjes.

De zege ging naar Jago Geerts, die teamgenoot Ben Watson van zich afhield om zijn zesde GP-zege van het jaar te pakken. Jed Beaton werd derde, op één puntje van Geerts en op gelijke hoogte met Watson.

Nederlander Roan van de Moosdijk reed een sterke race totdat hij hard ten val kwam en werd afgevoerd naar het medisch centrum. Motorsport.com heeft vernomen dat het redelijk goed gaat met de Eindhovenaar. Bij onderzoek geen bijzonderheden en enkel wat stijfjes. De volgende en afsluitende GP, komende zondag, lijkt in ieder geval nog mogelijk.