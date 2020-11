Gajser 'sprakeloos' na binnenhalen vierde wereldtitel

“Het is ongelofelijk dat ik voor de vierde keer wereldkampioen ben geworden”, aldus Gajser. “De eerste keer is geweldig, maar dat het nu vier keer gelukt is… ik ben sprakeloos. Het was met de hele situatie rond het coronavirus een heel vreemd seizoen, ook door de pauze tussen de tweede en derde ronde. Maar uiteindelijk kwam alles op z’n pootjes terecht en hebben we weer een wereldtitel gewonnen.”

Aanvankelijk leek het nog even spannend te worden op de harde baan buiten het Italiaanse dorpje Pietramurata. Gajser maakte geen beste start in de eerste manche en moest aan een inhaalrace beginnen. Tony Cairoli, zijn enige concurrent, lag lange tijd op de tweede plaats en zou zijn achterstand in het kampioenschap daarmee verkleinen. Zover kwam het niet. Cairoli maakte een foutje, ging tegen de vlakte en verloor een paar posities. Gajser haalde hem in en vergrootte zijn voorsprong daarmee naar meer dan 75 punten. Zo kon het feestje al vroeg in de middag gevierd worden.

“Het racen vandaag was heel mooi, ik maakte in de eerste manche geen goede start maar ik reed wel naar voren en werd tweede”, aldus Gajser, die daarna in de tweede manche voor de dagzege streed. In eerste instantie was Gajser betrokken in een incident met de onfortuinlijke Jeremy Van Horebeek, die met zijn been in de motor van Gajser vast kwam te zitten. Bij de herstart herpakte de Sloveen zich en vertrok hij als een razende: “Ik pakte de holeshot en had daarna een schitterend duel met Romain [Febvre]. We waren de hele tijd aan het pushen en ik ben ontzettend blij dat ik de dagzege en het kampioenschap gepakt heb op dezelfde dag.”

Vialle zet boosheid om in motivatie

Ook in de MX2 werd het wereldkampioenschap woensdag beslist. Tom Vialle liep verder uit op Jago Geerts en stelde daarmee de titel veilig. “Het was een dag van vele emoties”, sprak de Fransman, nadat hij in de kwalificatie nog bestraft werd voor het stoppen op de baan. Zijn snelste tijd werd daarom geannuleerd en hij moest als laatste een startplaats uitzoeken voor de manche. “Ik maakte alsnog een goede start en het was geweldig om aan de leiding te rijden in de eerste moto. Ik huilde bijna in de laatste ronde. Het was heel speciaal.” In de tweede manche kwam Vialle niet meer in het stuk voor, maar dat was ook niet nodig. “Het belangrijkste is dat we ons doel bereikt hebben. Ik moet het team bedanken, ze hebben het hele jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Het was intensief om zoveel races achter elkaar te hebben, maar ik denk dat we het goed gedaan hebben.”