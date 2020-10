MXGP Lommel: Gajser domineert tweede manche en pakt GP-zege

Gajser maakte een uitstekende start en leidde voor Jeremy Seewer en Romain Febvre. Net als in de eerste manche was Febvre in de openingsfase uitermate sterk en profiteerde hij dan ook toen de Sloveense koploper terugviel naar de achtste plaats. Op dat moment was de Kawasaki-rijder al voorbij aan Seewer.

Vervolgens sneed de Honda-rijder weer als een mes door hete boter door het deelnemersveld. Hoewel Febvre een voorsprong van acht seconden had opgebouwd voordat Gajser op de tweede plaats terug was, verdween die voorsprong als sneeuw voor de zon. De 24-jarige regerend wereldkampioen was veruit de snelste op de baan en pakte iedere ronde weer seconden op de Fransman.

Gajser was veel comfortabeler in het zand dan de wereldkampioen van 2015 en toen hij eenmaal op het achterwiel van Febvre zat, was het een kwestie van tijd voordat hij er voorbij ging en zodoende alsnog de GP-zege pakte. Febvre bleef wel ruim voor het Yamaha-trio Seewer, Paulin en Tonus.

Pech voor Cairoli

Tony Cairoli, de nummer twee in de titelstrijd, kende weer tegenslag. De kleine Siciliaan viel in de eerste ronde en moest zo achteraan aan de wedstrijd beginnen. Eenmaal op de veertiende plaats ging de nummer 222 opnieuw onderuit. Uiteindelijk kwam Cairoli alsnog als tiende over de meet, dankzij de fouten van vele anderen. Door de matige resultaten staat Cairoli nu 74 punten achter op Gajser. Dat was aan het begin van de dag nog 55 punten.

Bogers weer in top-tien

Calvin Vlaanderen en Brian Bogers reden een prima wedstrijd en eindigden allebei achterin de top-tien. Vlaanderen begon als zevende, maar werd ingehaald door Bogers, die ook Clément Desalle wist te pakken. In de slotfase maakte Bogers echter een foutje, waardoor hij terugviel naar P10, achter Vlaanderen. De Yamaha-rijder viel op zijn beurt ook weer terug, waardoor Bogers alsnog zevende werd voor Brent van Doninck, Jordi Tixier en dus Cairoli. Vlaanderen zou op de dertiende plaats binnenkomen.

In de MX2 ging de zege naar Roan van de Moosdijk, die voor het eerst een race wist te winnen. Dat verslag lees je hier.