MX2 Lommel: Van de Moosdijk indrukwekkend naar eerste zege

De Eindhovenaar startte uitstekend achter Jago Geerts en WK-leider Tom Vialle. De F&H Kawasaki-rijder maakte al gauw korte metten met de Fransman en zag vervolgens Geerts voor zijn neus wegvallen. Daarmee ging Van de Moosdijk voor de tweede keer in drie manches aan de leiding, daar hij tijdens de tweede manche van de MXGP van Limburg ook al even onderweg leek naar de zege.

Waar Van de Moosdijk in eerdere races vaak last kreeg van harde armen en daardoor terugzakte in de uitslagen, hield hij nu knap stand. Hij bouwde een voorsprong op van negen seconden op Isak Gifting, die Vialle achter zich wist te houden. Tot enkele ronden voor het einde bleef de jonge Nederlander de snelste rondetijden neerzetten. Pas aan het einde zakte zijn tempo ietsjes in, maar toen was de zege al binnen.

"In de eerste manche had ik heel veel last van harde armen en daardoor verloor ik veel tijd", herinnerde Van de Moosdijk zich nog. "In deze manche zat ik gelijk van voren en kon ik de leiding overnemen toen Geerts viel. Daarna kon ik het tempo goed volhouden."

Aan het einde, toen hij wist dat de zege binnen was, ging het nog wel een beetje spoken in het hoofd van Van de Moosdijk. "Mentaal waren die laatste ronden wel zwaar hoor, maar ik ben blij dat ik mijn zege eindelijk binnen heb en dit smaakt naar meer!"

Bijna waren het twee primeurs voor Van de Moosdijk op één dag. De Eindhovenaar reed namelijk ook lang virtueel aan de leiding in het klassement voor de dagzege. Echter zou die eer naar Ben Watson gaan, die de eerste manche won en zijn eerste GP-zege pakte. Van de Moosdijk mocht wel mee naar het podium als nummer twee, voor Maxime Renaux.

In de manche eindigde Gifting knap als tweede voor Thomas Kjer Olsen en GP-winnaar Ben Watson en Maxime Renaux. Tom Vialle werd zesde. Geerts moest na twee valpartijen genoegen nemen met P7. Bas Vaessen werd twaalfde.