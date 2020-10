Analyse: Gajser deelt beslissende tik uit in titelstrijd

Gezien het verloop van het seizoen is het niet geheel verrassend dat Gajser en Vialle sterk zouden zijn in Lommel, maar stiekem werd er toch gehoopt dat de titelstrijd in beide klassen weer iets spannender zou worden. Niets is echter minder waar.

Cairoli stelt teleur, Prado uitgeschakeld na besmetting met COVID

De hoop in de hoogste klasse was gevestigd op KTM-duo Cairoli en Prado. Beide rijders staan bekend als zandrijders en met name Prado, die bezig was aan een stevige opmars, zou in ‘zijn’ Lommel, waar hij opgroeide, punten goed moeten kunnen maken.

Prado won weliswaar de tweede GP, maar kon maar mondjesmaat punten terug snoepen op Gajser. Sterker nog, Gajser pakte meer punten op Prado in de eerste wedstrijd in Lommel, dan de Spanjaard op de Honda-rijder in de tweede wedstrijd. Kortom, dat schiet niet heel veel op. Tot overmaat van ramp moest Prado de laatste wedstrijd, de MXGP van Lommel, ook nog eens aan zich voorbij laten gaan vanwege een positieve coronatest.

Cairoli was simpelweg niet zichzelf in Lommel. Het gecomprimeerde seizoen lijkt de grootste tegenstander van de Italiaan, die maar niet constant is en eerder achterom moet kijken in het WK, naar Prado en Jeremy Seewer, dan vooruit naar Gajser. Alleen al in de eerste GP verdubbelde Gajser zijn voorsprong op Cairoli van 24 naar 48 punten.

In het laatste weekend werd het alleen maar erger voor Cairoli, die in totaal in Lommel vijftig punten inleverde. Dat staat gelijk aan één perfect GP-weekend met twee manchezeges. Dat het een desastreuze week was voor Cairoli is duidelijk: hij pakte slechts zeven punten meer dan Prado, die een GP minder reed.

Puntenoverzicht Triple GP in Lommel:

MXGP Vlaanderen MXGP Limburg MXGP Lommel Totaal Tim Gajser 22 25 25 20 25 25 142 Tony Cairoli 8 15 16 22 20 11 92 Jeremy Seewer 13 29 18 14 18 20 112 Jorge Prado 20 18 22 25 85 Romain Febvre 15 22 20 18 22 22 119 Gautier Paulin 25 16 2 15 16 18 92 Clément Desalle 10 8 13 11 11 15 68 Jeremy van Horebeek 16 11 10 13 12 6 68 Brian Bogers 18 14 14 16 15 14 91 Jordi Tixier 12 7 12 10 14 12 67 Calvin Vlaanderen 0 12 15 12 8 8 55

Trainingen in Kroatië en verbeterde Honda maken Gajser veruit de sterkste

Waar de rest van het veld steken laat vallen, steekt er één ding als paal boven water: Tim Gajser is dit jaar de beste crosser. De Sloveen bevestigde in Lommel waar veel mensen binnen de paddock al voor vreesden: ook op zand is hij nu iemand om rekening mee te houden.

In een interview met Motorsport.com eerder dit seizoen, wees Gajser al op een nieuwe ontdekking vlak bij zijn woonplaats: een Kroatische zandbaan. Meer dan ooit reed Gajser de laatste twee jaar op zandbanen en vooral in Kroatië. Niet voor niets kon hij Herlings plots het vuur aan de schenen leggen in Valkenswaard, begin dit seizoen. Het was voor ons het teken dat de 24-jarige Sloveen meer dan ooit klaar was voor een gevecht met Herlings.

Voordat de Nederlander wegviel door een zware blessure, leek Gajser toch de titel mis te lopen. Psychologisch loopt het toch nog altijd even anders voor Gajser als The Bullet er wel bij is. Dat belooft vuurwerk in 2021.

Zijn eigen stappen op zandbanen en het werk dat Honda aan de afstelling en de motor zelf heeft verricht, zijn de grootste factoren in het succes van Gajser. Waar hij voorheen naar Lommel kwam met de gedachte: "Fuck (zijn woorden), we gaan weer naar Lommel", is dat nu helemaal anders.

Met name de laatste manche die Gajser reed, waarin hij in de openingsronde vanaf kop wegviel en vervolgens huishield zoals alleen een topfitte Jeffrey Herlings heeft kunnen laten zien in Lommel, was overtuigend. Hoe demotiverend ook voor de tegenstand: het is tegenwoordig een genot om Gajser op de Honda door het zand te zien gaan.

Bogers tien keer in de top-tien, Van de Moosdijk wint voor het eerst

Om dan met een positieve observatie af te sluiten wat betreft de Nederlanders: Brian Bogers is bezig aan een uitstekende serie. De Eindhovenaar eindigde tien manches achter elkaar in de top-tien en was in Lommel de zesde crosser qua punten en pakte slechts één punt minder dan Cairoli en Gautier Paulin.

Ondanks dat er geluisterd wordt dat hij tegenwoordig meer fabrieksmateriaal tot zijn beschikking heeft, rijdt Bogers nog altijd voor het bescheiden Marchetti KTM Racing. Naar verluidt is de crosser zich flink in the picture aan het rijden en kunnen we binnenkort goed nieuws verwachten over zijn toekomst.

Ook in de MX2 was er reden tot juichen. Roan van de Moosdijk won voor het eerst een manche en op indrukwekkende wijze. De Eindhovenaar pakt op de valreep van zijn rookieseizoen nog even een mijlpaal mee. Nu is het uitkijken naar zijn eerste GP-zege, die hij tijdens de MXGP van Lommel nog op drie punten mis liep.

Ondanks de blessures van Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff valt er voor de Nederlandse crossfan nog wel te juichen, ook tijdens de laatste drie GP's vanaf zondag in Arco di Trento.