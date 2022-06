Toyota vol vertrouwen naar 24 uur: "In Le Mans geen herhaling van Spa"

De #8 Hypercar van het fabrieksteam moest op zondag 7 mei al vroeg in het tweede uur van de 6 uren van Spa de strijd staken. Voorafgaand aan de testdag in Le Mans laat Toyota weten dat er in de Ardennen geen sprake was van een fundamenteel probleem met de component die er de brui aan gaf. De techneuten hebben de oorzaak kunnen traceren, aldus de Japanse firma: Sébastien Buemi moest vorige maand zijn wagen langs de kant zetten door een kapotte hoogspanningsomvormer tussen de batterij en de motor-generatorunits van de GR010 - Hybrid.

Een eenmalig en uniek probleem, stelt Pascal Vasselon, technisch directeur van de Europese raceafdeling van Toyota, in Le Mans. "Het is ons niet eerder overkomen. Volgens Vasselon ging het om een onderdeel dat er nog maar "iets van 50 kilometer" op had zitten. "We kunnen dus niet spreken van een fundamenteel probleem, want we gebruiken deze technologie al jaren, sinds 2016." Daarmee zat het al op TS050 Hybrid, toen Toyota overstapte van een supercondensator naar een batterij voor het energieopslagsysteem op de LMP1-prototypes.

Toyota werkt voortdurend samen met zijn leveranciers om een ​​consistente levering te garanderen, zo gaat Vasselon verder. "We stoppen daar veel tijd en energie in. We doen leveranciersaudits, beoordelen hun processen en doen er alles aan om de kwaliteit van de aan ons geleverde onderdelen te beheren", legt hij uit. "Toch kun je een eenmalig probleem nooit uitsluiten. Problemen die opduiken, worden door ons opgelost. Je maakt je alleen zorgen over de problemen die nog niet naar voren zijn gekomen."

Vorig jaar had Toyota te kampen met brandstofdrukproblemen bij beide GR010 - Hybrid, de nieuwe Hypercar. Dat werd veroorzaakt door vet uit de tankmond, dat zich vermengde met polyurethaandeeltjes van de binnenkant van de brandstoftank. Het euvel werd verholpen en Toyota scoorde een 1-2. Bij de betrouwbaarheid van het strijdwapen voor komend weekend hoeven volgens Vasselon echt geen vraagtekens te worden geplaatst. "We hebben nóg meer kilometers afgelegd en hadden dan zeker meer problemen moeten tegenkomen."

Eerste uitvalbeurt

Vasselon beweert dat de uitvalbeurt in Spa-Francorchamps de eerste hybride-gerelateerde was voor Toyota sinds hun toetreding in het WEC-kampioenschap in 2012. Eerdere problemen met het hybride systeem hadden niet eerder geleid tot een opgave, aldus de topman. "In 2017 moesten we [in Le Mans] de motor voorin vervangen - opnieuw een eenmalig probleem - waarbij een bout in de motor was gevallen. We hebben eerder problemen gehad met ons hybride systeem, maar in Spa vielen we er voor eerst mee uit."

Toyota won de 24 uur van Le Mans in 2018, 2019, 2020 en vorig jaar. In 2016 was de zege ook binnen handbereik, ware het niet dat de leidende Toyota met achter het stuur Kazuki Nakajima vlak voor de finish stilviel. Een drama met een hoog speelfilmgehalte. Toen ging het om een kapotte koppeling.

De technische keuringen in Le Mans waren afgelopen vrijdag en zaterdag. De renstallen krijgen zondag tussen 9.00 en 18.00 uur in totaal acht uren de tijd om het Circuit de la Sarthe te verkennen en aan hun bolides te werken. Woensdag beginnen de trainingen en de kwalificatieritten. De race start zaterdag om 16.00 uur.