Tussenstand: Hoe staat het ervoor met de Hypercars in het WEC?

Twee jaar geleden leek het erop dat bij de start van de nieuwe Hypercar-klasse in 2021 er al vier merken aan de start zouden staan. Toyota, Peugeot, Glickenhaus en Aston Martin zouden vanaf het begin gaan strijden om de hoofdprijzen. Dit weekend zien we in Spa slechts twee Toyota’s, één Glickenhaus en een Alpine, terwijl die laatste bolide eigenlijk gewoon een oude en vertraagde LMP1-wagen is die nog een jaartje mee mocht doen. Wanneer begint die strijd tussen de topmerken dan? Het simpele antwoord: Volgend jaar. Vanaf dan bestaat de Hypercar-klasse (en GTP-klasse in de IMSA) uit zowel de huidige LMH-bolides als de nog nieuwere LMDh-wagens.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Olivier Pla, Romain Dumas, Ryan Briscoe Foto: JEP / Motorsport Images

Even een snelle reminder: LMH-bolides zijn de opvolgers van de LMP1, met vanaf het begin opgebouwde prototypes. LMDh’s zijn LMP2-machines die omgebouwd zijn tot Hypercar. LMDh volgt eigenlijk hetzelfde principe als de huidige DPi in de IMSA. Twee typen wagens in één klasse dus, die ook nog eens in beide grote kampioenschappen mee mogen doen. In dit artikel gaan we alle merken af die de komende tijd in zullen stappen in het WEC en in de IMSA.

De situatie van 2022

Toyota is er met de GR010 vanaf het begin bij geweest en zal de komende jaren nog wel meedoen. Vorig jaar wonnen de Japanners de 24 uur van Le Mans en dit jaar hebben ze wederom de beste papieren, aangezien ze dan nog het enige merk met hybride-technologie zijn. Glickenhaus en Alpine rijden namelijk met non-hybrid materiaal rond. Er is wel een Balance of Performance, maar de vraag is hoe sterk die is. Gelukkig is het na Le Mans niet lang wachten op het volgende topmerk.

Peugeot Hypercar 9X8 Foto: Peugeot Sport

Want Peugeot begint in juli bij de 6 uur van Monza aan zijn jacht op zeges in de Hypercar-klasse. De spectaculaire 9X8 heeft geen achtervleugel en zal dus meteen alle aandacht trekken met dit spectaculaire design. Of Peugeot meteen mee kan is de vraag, maar ze hebben dus nog wel een jaar tijd voor de volgende editie van Le Mans.

Heel misschien zullen we dit jaar met Porsche al de eerste LMDh gaan zien. De FIA heeft namelijk toegestaan dat LMDh-fabrikanten dit jaar al testraces mogen rijden in het WEC voordat ze volgend jaar mee zullen gaan doen in het hele seizoen. Anders zien we de Duitsers sowieso volgend jaar terug in zowel het WEC als de IMSA.

Porsche LMDh Foto: Porsche Motorsport

Meer instroom in 2023

Ook Cadillac gaat volgend jaar beide kampioenschappen rijden. Het merk waar Renger van der Zande voor rijdt is nu al competitief in de DPi-klasse in de IMSA, maar bouwt voor volgend seizoen dus ook een LMDh. Het legendarische Ferrari is momenteel druk bezig met een LMH waarmee ze voor het eerst in decennia zich weer willen melden in de topklasse van de endurance-racerij. ByKolles werd dit jaar geweigerd met hun ‘Vanwall-inschrijving’, maar er is zeker hoop dat dit traditionele WEC-team er volgend jaar weer zal zijn. Deze wagen zal net als Glickenhaus een non-hybrid zijn.

In de IMSA zullen BMW en Acura (Honda) ook beginnen aan een avontuur. Vooralsnog zijn de merken niet van plan om bijvoorbeeld ook Le Mans te rijden, maar dat kan snel veranderen. Er gaan al geluiden rond dat BMW in 2024 wel naar Le Mans wil.

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Foto: ByKOLLES Racing

Twijfel bij Audi

Audi zou zich ook bij het hele veld voegen, maar enkele weken geleden is bekend geworden dat het merk met de ringen het programma op pauze heeft gezet. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk met de eventuele Formule 1-deal te maken, en het feit dat er met Porsche ook al een ander Volkswagen-merk meedoet aan het WEC. Audi zou ook eigenlijk met grotendeels dezelfde wagen als Porsche uitkomen, maar toch is het jammer als ze straks definitief het project zouden staken.

2024 en verder

Volgend jaar neemt Alpine een jaartje vrij in de topklasse, aangezien de oude LMP1 dan niet meer mee mag rijden. Maar gelukkig voegen de Fransen zich in 2024 er weer bij met een gloednieuwe LMDh. Ook worden er nog vele andere namen genoemd, zoals Lamborghini. Het is echter nog maar de vraag wat er nog bij gaat komen aan merken, want niks is zo veranderlijk als inschrijvingen in het langeafstandsracen, zoals Audi toch maar weer bewezen heeft.