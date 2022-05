VW CEO bevestigt: F1-deelname Porsche concreet, Audi ook al bezig

Een formele aankondiging van Red Bull-Porsche is er nog niet - dat heeft ook politieke redenen zoals in deze analyse uitgelegd - maar witte rook is absoluut aanstaande. Zo heeft de raad van toezicht van de gehele VW Group vlak voor de Grand Prix van Australië groen licht gegeven voor de Formule 1-plannen van het concern. Het was de laatste politieke horde die Audi en Porsche nog moesten nemen. De eigen besturen waren al akkoord gegaan, net als de dagelijkse leiding van de Volkswagen Group. Het akkoord van de raad van toezicht betekende dat beide merken met het motorenproject aan de slag konden en precies dat is inmiddels gebeurd, zo doet Herbert Diess tijdens een Q&A-sessie met inwoners van Wolfsburg uit de doeken.

"Het bestuur en de raad van toezicht hebben zich unaniem positief uitgelaten over F1. Audi moet nog beslissen in welke samenstelling en met welk team, maar beide merken zijn al begonnen met het ontwikkelen van motoren voor de Formule 1", onthult Diess. Met 'beide merken' doelt de topman logischerwijs op Audi en Porsche, titels die hijzelf de 'premium merken' van VW noemt. "Volkswagen zal zelf niet aan F1 deelnemen, dat mag ik al wel zeggen. Maar onze premium merken in het zuiden hebben met onze steun besloten om wel aan de Formule 1 deel te nemen."

"Bij Porsche is dat al relatief concreet, bij Audi nog niet zozeer." Het eerstgenoemde merk moet een langdurige samenwerking met Red Bull aangaan, die volgens informatie van deze site verder gaat dan sec motorleveranties. Het moet een samenwerking op ooghoogte worden, waar ook financiële injecties een rol spelen. Bij Audi is de situatie meer ambigu. Doordat gesprekken om zich in te kopen in de McLaren Group stroperig verlopen, zouden ook Sauber en Aston Martin in beeld zijn gekomen.

Waarom kiest VW nu met twee merken voor F1?

Duidelijk is wel dat VW er veel aan gelegen is om twee merken in de koningsklasse te krijgen en dat valt op zichzelf een draai te noemen. Diess legt uit: "We hebben daar meerdere redenen voor. Om te beginnen ontwikkelt de Formule 1 zich wereldwijd extreem positief. F1 is lange tijd niet zo zichtbaar in Amerika geweest, maar wat daar nu qua marketing gebeurt, is ongelooflijk. De Netflix-serie die jullie misschien wel kennen, heeft ertoe geleid dat de publieke interesse in Amerika enorm groeit, dat de publieke interesse in Azië enorm groeit en dat de jeugd ook veel geïnteresseerder is. Als je naar de grootste sporten ter wereld kijkt, dan geldt dat in de autosport alleen de Formule 1 telt. Het contrast met andere takken van autosport wordt ook steeds groter. Dus als je autosport wilt doen, dan moet je in de Formule 1 actief zijn. Daar is het effect het grootst."

Diess benoemt hiermee het commerciële aspect en voegt toe dat 2026 vanuit sportief oogpunt ook het beste moment is. "Sportief gezien kun je niet ieder jaar deelnemen. Je hebt eigenlijk een grote reglementsverandering nodig om in te stappen, waarbij iedereen zo'n beetje op nul begint. Ik heb me laten vertellen dat F1-teams onder een stabiel reglement ongeveer een seconde per seizoen winnen, puur door het pakket te optimaliseren. Als nieuwkomer kun je dat niet inhalen, dan heb je vijf tot tien jaar nodig om vooraan mee te doen. Het betekent dat je alleen kunt meedoen bij een grote verandering en die komt richting 2026, dan willen ze het elektrische deel van de krachtbron ook flink vergroten. Vanwege de ontwikkeling van de motoren moet je drie à vier jaar voor zo'n ommekeer al het besluit nemen om wel of niet in te stappen. Het betekent concreet dat we nu kunnen besluiten om deel te nemen aan F1 of waarschijnlijk de komende tien jaar niet meer."

"Beide premium merken lijkt het goed om nu deel te nemen en geven dit F1-project dan ook prioriteit. Ze zeggen 'we doen alleen nog F1' en trekken zich uit veel andere kampioenschappen terug. F1 heeft volgens hen de grootste uitstraling en beide premium merken denken ook dat het met synthetische brandstoffen en een groter elektrisch component duurzaam zal zijn. We gaan ervan uit dat F1 in 2026 en 2028 nog altijd het grootste kampioenschap zal zijn." Slotsom is dat de VW Group zowel vanuit commercieel als ook sportief oogpunt een gouden kans ziet en die niet onbenut wil laten. Concreet moet dit tot Red Bull-Porsche leiden in 2026 en tot betrokkenheid van Audi in een nog aan te kondigen constructie.