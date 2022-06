Toyota voert de lijst aan op testdag voor 24 uur van Le Mans

Toyota begon de dag gelijk goed met het neerzetten van de beste tijd in het ochtenddeel van de testdag, die om 9.00 uur begon. De #7 GR010 HYBRID met Jose Maria Lopez achter het stuur noteerde 3.31.626 tijdens de vier uur durende sessie. De Argentijn klokte zijn chrono met nog een kwartier te gaan. Het verschil met Romain Dumas in de Glickenhaus 007 LMHs bedroeg slechts een tiende. Brendon Hartley zette de tweede Toyota met #8 op de derde plek, op drie tienden van zusterauto #7. Daarachter volgden Franck Mailleu in de tweede Glickenhaus-wagen en de Alpine-Gibson A480 van Matthieu Vaxiviere.

In de LMP2-categorie was Will Stevens met de ORECA-Gibson 07 de aanvoerder dankzij 3.33.964. Phil Hansons van United Autosports en Mathias Beche in de TDS Racing ORECA werden tweede en derde. Chevrolet pakte een dubbel in de GTE Pro, met Tommy Milner (3.54.690) net voor Nicky Catsburg. In de GTE Am-klasse ging de Iron Dames Ferrari 488 GTE Evo, in handen van Michelle Gatting, aan kop met 3.55.678.

Toyota blijft aan kop

Na de lunch, om 14.00 uur, pakte Toyota de draad weer op. De Japanners hielden de eerste plek in bezit. Opnieuw was het Lopez die het snelste rondje uit de Hybrid perste. Hij bracht de toptijd naar 3.29.896, in het tweede uur van de eveneens vier uur durende sessie. Dumas was even daarvoor het snelst geweest met 3.30.104. Hij eindigde met de bolide van Glickenhaus als tweede. De toptijd van Lopez is zeven tienden langzamer dan de beste chrono bij de testdag van de vorige editie van de 24 uur van Le Mans, afgelopen augustus; Glickenhaus-piloot Oliver Pla tekende toen voor 3.29.115. De tweede Toyota eindigde wederom als derde met 3.30.490, neergezet door Ryo Hirakawa, voor de tweede Glickenhaus. De Alpine moest in het totaalklassement twee LMP2-deelnemers voor zich dulden, met de United Autosports ORECA-Gibson 07 van Filipe Albuquerque als snelste van de twee LMP2's (3.32.099).

Corvette bleef de dienst uitmaken in de GTE Pro-klasse, dankzij een late snelle ronde van Alexander Sims. Hij kwam tot 3.54.001. Davide Rigon zette de AF Corse Ferrari 488 GTE Evos op P2, met Frederic Makowiecki’s in de Porsche 911 RSR op de derde plek. Kessel Racing was het snelst in de GTE Am, met piloot Mikkel Jensen: 3.54.827.

Woensdag volgen de eerste officiële trainingen voor de 24 uur van Le Mans, vanaf 14.00 uur. De eerste kwalificatie begint 's avonds om 19.00 uur. De race wordt zaterdag om 19.00 uur op gang geschoten. In totaal doen er 62 wagens mee aan de 90e editie van de legendarische race.