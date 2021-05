De coureur van Dale Coyne Racing versloeg in de Fast Six Josef Newgarden met ruim een tiende van een seconde, derde werd Jack Harvey op ruim twee tienden. Rinus VeeKay viel net buiten de boot voor de beslissende fase van de kwalificatie en start de race zaterdagavond vanaf P7.

Fast Six

Grosjean was in de Fast Six de eerste coureur die de road course van de Indianapolis Motor Speedway op ging. De voormalig Formule 1-coureur kende een vliegende start en legde een keurige marker van 1.09.7636 seconden neer. De enige die daar aan kon tippen was Newgarden met een tijd van 1.09.5665 seconden. Grosjean wist echter van geen wijken en dook vervolgens onder die tijd. De Fransman versloeg Newgarden uiteindelijk met 0,1269 seconden (1.09.4396). Harvey (Meyer Shank Racing) eindigde op 0.2132 seconden als derde, net voor Palou (Chip Ganassi Racing). Rookie Scott McLaughlin (Team Penske) werd vijfde, Conor Daly (Ed Carpenter Racing) zesde.

De pole was de eerste voor Grosjean sinds hij in 2011 uitkwam in de GP2 (tegenwoordig Formule 2) en de eerste voor het team Dale Coyne Racing sinds Sebastien Bourdais in 2018 in Phoenix.

Uitslag Fast Six, Grand Prix of Indianapolis

VeeKay net buiten de top zes

Rinus VeeKay vertrekt de race op zaterdagavond (om 20.30 uur Nederlandse tijd) dus vanaf de zevende positie. De Nederlander die uitkomt voor Ed Carpenter Racing was in zijn kwalificatiegroep nog de snelste met een tijd van 1.09.4890, maar miste in Q2 op vier honderdsten promotie naar de Fast Six.

Uitslag kwalificatie Q2 Grand Prix of Indianapolis