Corona-maatregelen leiden tot afgelasting IndyCar-race Toronto

Sinds 1986 staat Toronto vrijwel onafgebroken op de kalender van de IndyCar en voorgangers Champ Car en CART. Tot de editie van 2020 werd er alleen in 2008 niet geracet in de grootste Canadese stad, destijds als gevolg van de fusie van de Champ Car en de Indy Racing League. Afgelopen jaar stak het coronavirus een stokje voor de ontmoeting op Exhibition Place en ook dit jaar zorgt het longvirus ervoor dat de IndyCar het enige uitstapje buiten de Verenigde Staten moet laten schieten.

De afgelasting van de IndyCar-race in Toronto, die tussen 9 en 11 juli verreden zou worden, is het gevolg van een verlenging van de maatregelen die gelden in de stad om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Oorspronkelijk zouden de maatregelen van kracht blijven tot 1 juli, maar inmiddels is duidelijk dat de beperkingen blijven gelden tot 6 september. Dat maakt het onmogelijk voor de IndyCar om de race door te laten gaan. Mensen die kaarten hadden gekocht voor de editie van 2020 en ervoor kozen om dat om te laten zetten naar een ticket voor 2021, kunnen hetzelfde proces volgen voor de race van 2022.

“De IndyCar-race rond Exhibition Place en Princes’ Gates is een kenmerk van ons zomerse schema. Het is dan ook hartverscheurend om voor het tweede jaar op rij niet te komen”, zei Penske Entertainment-president en CEO Mark Miles. “We missen onze fans daar enorm en we dringen er bij hen op aan om veilig te blijven in deze ongekende tijden. De IndyCar kijkt uit naar een razendsnelle terugkeer in 2022 en de daaropvolgende jaren.”

Hoe de IndyCar het verliezen van de race in Toronto gaat opvangen op de huidige kalender, is nog onduidelijk. De klasse zelf stelt dat meerdere scenario’s worden overwogen. Een van de mogelijkheden is de kalender laten zoals die nu is, waardoor het aantal races daalt van 17 naar 16. Als de IndyCar wil vasthouden aan zeventien races, dan zijn er mogelijkheden om de races van promotor Green Savoree Racing Promotions in Mid-Ohio en Portland om te vormen tot double headers. Dat is ook een mogelijkheid voor de geplande races op Road America en de road course van Indianapolis.